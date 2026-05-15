Argentina entrega a EEUU base de datos de personas con restricciones de ingreso al fútbol

Buenos Aires, 15 may (EFE).- El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina compartió este viernes con Estados Unidos la base de datos del programa 'Tribuna Segura', que reúne información sobre personas con restricciones para ingresar a eventos deportivos en el país suramericano, con el objetivo de fortalecer la seguridad durante el Mundial de fútbol 2026.

Mediante una resolución, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno argentino puso a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires la información en el contexto de acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado, la cesión de información busca “fortalecer la planificación operativa y prevenir hechos de violencia durante el certamen internacional” que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

El texto oficial agrega que quedará “expresamente prohibido cualquier uso distinto, ulterior o ajeno a dicha finalidad”.

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El programa Tribuna Segura incluye el nombre de personas a quienes se ha aplicado el derecho de admisión, restricciones judiciales o administrativas y otras medidas vinculadas a hechos de violencia en espectáculos futbolísticos.

La secretaria de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó la medida a través de un video en la red social X, en el que se dirigió a aquellos hinchas que figuran en la base de datos: “Si estás en esa lista, no viajes, no vas a poder ingresar a los estadios”.

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Indicó además que el plazo de utilización de los datos se limitará “estrictamente” a la duración del campeonato de fútbol y hasta un máximo de cinco días posteriores a su finalización.

Cumplido ese período, las autoridades estadounidenses deberán acreditar ante el Gobierno argentino “la eliminación definitiva e irreversible” de toda la información recibida, “no pudiendo en ningún caso conservarse copias, respaldos, reproducciones ni registros derivados”.

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Argentina ya había compartido información de Tribuna Segura con Estados Unidos durante la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes FIFA 2025.

El pasado miércoles, el ministerio sumó al programa Tribuna Segura a personas inscritas en registros de deudores de pensiones alimentarias destinadas a hijos menores de edad, una medida que ya regía en algunas jurisdicciones y que ahora se incorpora al sistema de control a nivel nacional.

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Tienen también restricciones para ingresar a los estados las personas con pedidos de captura, civiles imputados, procesados o condenados por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión que representen riesgo y quienes tienen derecho de admisión. EFE