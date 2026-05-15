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Casimiro avisa de que Girona "está haciendo las cosas muy bien"

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Lugo, 15 may (EFE). Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, alertó este viernes de la dificultad que le espera a su equipo ante el Básquet Girona pese a la dinámica negativa que atraviesa el conjunto dirigido por Moncho Fernández.

“Es un equipo que juega con mucha agresividad en defensa, que intenta presionar el balón y son muy agresivos corriendo el contraataque, en el rebote ofensivo y tomando tiros. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien”, manifestó en rueda de prensa.

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El técnico breoganista incidió en que su próximo rival hace “mucho uso” de los triples y se siente “muy cómodo corriendo”, por lo tanto sus jugadores necesitarán imponer su ritmo y “bajarles” el porcentaje de acierto desde la línea de tres.

“El equipo está en un momento brillante y hay que disfrutarlo, pero no podemos pensar en objetivos ni en hacer cuentas. Tenemos que mantener esa exigencia y ese rigor para mantener el nivel que estamos ofreciendo”, subrayó.

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Casimiro cree que el pívot danés Bakary Dibba estará “listo” para jugar el partido porque ha mejorado del “golpe” que sufrió ante Lleida, además de aplaudir el buen rendimiento que ofreció Iván Cruz en su debut ante el conjunto catalán.

“Es su tercera etapa en el Breogán y eso hace que ya haya superado muchas cosas. Además, yo creo que se adapta perfectamente a lo que queremos porque puede jugar tanto en la posición de 5 como de 4. Él tiene muy claro que viene aquí a sumar, y que haya participado en el partido del otro día nos viene muy bien porque seguramente en los tres partidos que restan tendrá que jugar minutos de calidad y garantía”, subrayó.

Además, achacó los pocos minutos que está teniendo el estadounidense Jordan Walker a la “rápida” recuperación de su compatriota DeWayne Russell y, especialmente, al “rodaje” de un Breogán que está jugando “casi de memoria”.

“Si lo necesitamos lo tenemos ahí, pero ahora mismo es muy difícil entrar en este equipo”, indicó el preparador ciudadrealeño, para quien el Breogán está viviendo “un momento dulce” y jugando “con mucha confianza”. EFE

dmg/apa

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EFE

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