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Merlier firma el doblete ante Gaviria y Molano

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Redacción deportes, 15 may (EFE).- El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) firmó el doblete ante los colombianos Fernando Gaviria (Caja Rural) y Juan Sebastián Molano (UAE) como vencedor de la tercera etapa de la Vuelta a Hungría disputada Kaposvár y Szekszárd, de 152.3 km

Merlier volvió a demostrar su condición de uno de los mejores velocistas del pelotón, en esta ocasión en un esprint muy disputado y bien lanzado por sus gregarios del Soudal, que le permitieron lanzar el ataque definitivo cerca de la línea para imponerse con un tiempo de 3h.16.03, a una media de 46,6 km/hora ante los colombianos Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano.

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Con esta victoria, la cuarta de la temporada y la número 70 en su palmarés, Merlier pasa a encabezar la clasificación general a las puertas de las decisivas jornadas de montaña del fin de semana. Pasó a enfundarse el jersey de líder que hereda del francés Benoit Cosnefroy (UAE), que le sigue a 4 segundos.

La jornada, llana y con el esprint en el guión, estuvo amenizada por la fuga de cinco hombres, entre ellos el veterano Bauke Mollema y una de las figuras del ciclocrós, el belga Michael Vanthourenhout. El nerlandés fue el último en claudicar junto al belga Vercouille, a 17 km de meta, coincidiendo con los abanicos que provocó el viento.

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El NSN y Jayco Alula volaron en cabeza provocando cortes en el grupo, pero no impidieron que al final estuvieran en el combate los favoritos del esprint. Cerca de meta, a 1,7 de la última línea, ataco Yves Lampaert, pero el belga fue neutralizado.

Lo intentó Fernando Gaviria, buscando su suerte de lejos, pero los lanzadores de Merlier pusieron al excampeón de Europa en situación de rematar la faena. El ciclista de Wortegem Petegem, de 33 años, firmó un doblete en la prueba húngara. Intratable por velocidad.

Este sábado aparece la montaña en la cuarta etapa que tendrá lugar entre Mohács y Pécs con un recorrido de 188.2 km. Cuatro puertos, 3 de segunda y 1 de primera desde la mitad del trayecto marcarán la jornada, sobre todo el ascenso a meta después de superar 2,2 km al 8,8 de desnivel medio. EFE

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