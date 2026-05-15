Argentino Nehuén Pérez volverá a la convocatoria del Oporto ocho meses después

Lisboa, 15 may (EFE).- El central argentino Nehuén Pérez volverá a la convocatoria del Oporto para el partido de este sábado contra el Santa Clara tras haber estado ocho meses de baja por lesión, anunció este viernes su técnico, Francesco Farioli.

"(Pérez) el domingo estará en el banquillo, volverá a estar con el equipo. En el último período (de recuperación) comenzó a estar casi siempre con forma de partido, ahora está muy cerca de estarlo y estará en la lista", dijo el entrenador del campeón luso en rueda de prensa previa al partido de la última ronda de la Liga Portugal.

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El defensa bonaerense, de 25 años, sufrió una rotura del tendón de Aquiles el pasado 13 de septiembre, apenas 5 minutos después de haber saltado al campo en la victoria sobre el Nacional da Madeira (1-0) en la jornada 5.

Nehuén Pérez llegó al Oporto la temporada pasada cedido por el Udinese italiano, tras lo cual fue fichado definitivamente por los 'dragones'.

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Es la segunda etapa del internacional argentino en Portugal, donde anteriormente jugó en el Famalicão cedido por el Atlético de Madrid, que también lo prestó al Granada y al Argentinos Juniors.

Con Pérez en el banquillo, el campeón Oporto cerrará su exitosa campaña este sábado en casa frente al Santa Clara en la trigésima cuarta y última jornada liguera. EFE

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