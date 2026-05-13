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Valverde: "Mi nivel de preocupación es altísimo, igual que hace cinco meses"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 13 may (EFE).- El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha reconocido después de la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium (2-0) que su nivel de preocupación es "altísimo" y ha matizado que es el mismo que hace "cuatro o cinco meses".

El técnico, en rueda de prensa, ha explicado que en el primer equipo su equipo ha hecho méritos para "irse por delante en el marcador". "En el segundo, cuando realmente no pasaban demasiadas cosas en el campo, nos costaba hacer más juego, pero ellos tampoco nos estaban llegando, ha venido el gol", ha relatado.

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A partir de entonces, según ha afirmado el preparador, el duelo "se ha descontrolado". "No hemos tenido respuesta porque queríamos hacerlo todo muy rápido, ha detallado.

Valverde ha comentado que la dinámica del Athletic ahora es "algo incomprensible". "Hay cosas en el fútbol que se pueden explicar y otras no. Es incomprensible que el Espanyol llevara 18 jornadas sin ganar", ha recordado.

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Respecto a la cercanía del Athletic con el descenso, Valverde ha apuntado que LaLiga es una competición muy complicada: "Las cosas son difíciles y el valor de una victoria fuera de los que están ahí dentro no lo conoce nadie. Cada punto es un bálsamo y hay que pelearlo. Estamos justos y nos hace falta sumar un punto como sea".

Ernesto Valverde ha insistido en que la preocupación "siempre es alta cuando estás metido en las posiciones de abajo". "Parece que estamos los octavos, los novenos... Pero todo el mundo está cerca", ha recalcado.

Preguntado por las urgencias del anfitrión, que pelea por alejarse del descenso, el 'Txingurri' ha subrayado que los dos conjuntos buscan el triunfo con las mismas ganas: "No creo que deseara la victoria más que nosotros, la deseábamos muchísimo".

Por otra parte, Valverde ha desvelado que el defensa Dani Vivian ha sufrido un esguince de tobillo. El técnico ha avanzado que confía en poder "recuperar" al jugador para los últimos encuentros, pese a mostrarse prudente. EFE

dpb/jl

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EFE

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