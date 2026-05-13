Théo Le Normand, hermano de Robin Le Normand, se rompe el ligamento cruzado de la rodilla

Andorra La Vella, 13 may (EFE).- Théo Le Normand, medio francés del FC Andorra, sufre una rotura completa del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y tendrá que pasar por el quirófano.

El jugador de Rennes, hermano del defensa del Atlético de Madrid, se lesionó en una acción del partido del domingo contra la UD Las Palmas y tuvo que ser substituido. El medio, formado en el En Avant de Guingamp, debutó está temporada en el futbol español profesional y se había convertido en una de la mejores sensaciones de está temporada.

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Théo Le Normand, que ya jugó con el primer equipo del Guingamp en el 2022, estuvo cedido la temporada pasada en el Teruel de Tercera RFEF y en el verano ya fue repescado por el FC Andorra. Esté curso, su primera en el fútbol profesional español, acumulaba 31 partidos, con 1.104 minutos y 4 goles anotados. De hecho, contra la UD Las Palmas marcó el gol del empate a un gol.

Por su parte, la lesión del defensa central Marc Bombardo, más conocido deportivamente como 'Bomba', se queda en un susto ya que sufrió un pinzamiento en el menisco y su dolor marcará la disponibilidad. No está descartado para jugar el domingo (14 horas) contra el Deportivo de la Corunya en Ríazor. EFE

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