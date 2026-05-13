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Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís piden escuchar en el Congreso al español de la flotilla detenido por Israel

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Sumar y varios de los aliados parlamentarios del Gobierno (ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís) han solicitado este miércoles la comparecencia en el Congreso del activista hispanopalestino Saif Abukeshek, que formó parte de la última Global Sumud Flotilla con destino a Gaza y que acabó detenido por Israel durante diez días.

La solicitud conjunta de comparecencia plantea que Abukeshek acuda a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para que dé cuenta de los motivos y circunstancias de su arresto en aguas internacionales y que explique también el trato recibido durante su privación de libertad y las gestiones consulares y diplomáticas realizadas por las autoridades españolas para que fuera liberado.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, que compareció el pasado jueves en el Congreso a petición de los mismos grupos para dar cuenta de sus gestiones sobre los miembros de esa flotilla, defendió sus gestiones diplomáticas y reiteró que el arresto del activista se produjo en "aguas internacionales" y que se trató de una "detención ilegal".

ACCIONES PENALES CONTRA EL ESTADO ISRAELÍ

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Abukeshek, quien fue apresado por Israel en el mar Mediterráneo el 30 de abril y liberado el pasado fin de semana, explicó a su llegada a Barcelona que tomará acciones legales contra el Estado israelí. "La vía penal va a ser fundamental", subrayó en una rueda de prensa.

El activista explicó que sus abogados estudiarán todo lo ocurrido, al entender que la acción de Israel "ha vulnerado multitud de leyes", entre ellas el "secuestro" de 180 personas en aguas internacionales, agresiones físicas, dejar barcos flotando en medio del mar y abandonar a personas dentro de otro barco que ya no podía navegar.

Asimismo, señaló que usará todas las vías legales posibles y avanzó que su equipo legal está preparando otra querella en la Corte Europea, tras acusar a Israel de querer dejar en evidencia el derecho internacional.

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