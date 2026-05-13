Moreno respalda la regularización de inmigrantes pero no cómo lo ha hecho el Gobierno

Cádiz, 13 may (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que es partidario de la regularización de inmigrantes que se ha puesto en marcha "pero no en las condiciones que lo está haciendo" el Gobierno porque todo lo que no se haga con orden "alimenta el populismo".

En una entrevista en Onda Cero, Moreno ha señalado que "regularización sí, pero no así" y se ha preguntado "qué motivación había en este asunto" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez cuando se podría haber hecho "bien, hablando con las comunidades autónomas, y planteando un plan con tiempo de anticipación".

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"Nos organizamos y hacemos una regularización, cribamos a aquellas personas que tengan antecedentes penales y que no vengan con voluntad ni de integración, sino de delinquir. Hacemos las cosas bien", ha subrayado Moreno.

Ha dicho que desconoce el número de inmigrantes que hay en Andalucía porque son datos "que maneja el Gobierno" que la Junta ha pedido en numerosas ocasiones, de forma que "a día de hoy" lo desconoce" a ciencia cierta", de forma que el cálculo para la prestación de los servicios públicos resulta difícil porque no se pueden cuantificar.

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"Hay una enorme opacidad en todo lo relacionado con las políticas migratorias. Bueno, no hay política migratoria en España. Y cuando no hay política migratoria pues tenemos este desconcierto", ha señalado el presidente andaluz, quien ha insistido en que "no hay una política migratoria trazada, planificada y organizada por parte del Partido Socialista".

Juanma Moreno, que ha indicado que para deportar a los inmigrantes se deben tener acuerdos con terceros países, ha recordado que si mañana no hay inmigrantes, el sector primario "se nos cae; se nos cae la agricultura, la ganadería, por no hablar incluso de la hostelería, la restauración, la construcción, el transporte. Necesitamos inmigrantes".

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No obstante, en política migratoria se necesita "orden" porque todo lo que no sea orden "genera desconcierto y genera al final choques y complejidad. Y ahí es donde se alimenta el populismo", y ha añadido que en la política migratoria del Gobierno solo hay "desconcierto, improvisación y no hay política de integración razonable y planificada".

Ha lamentado que en el proceso de regularización no se haya informado a las comunidades autónomas, ni a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni a las ONG, ni a los funcionarios de Correos, y ha añadido que el Gobierno de Sánchez "utiliza la regularización como elemento político".

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"Qué curioso que se haga en pleno proceso electoral", ha apuntado Moreno, quien se ha preguntado si "realmente" en la motivación de Sánchez está "su enorme hipersensibilidad hacia esas personas migrantes" o por el contrario está "el interés de espolear el voto emocional de Vox para a su vez espolear también el voto emocional del PSOE". EFE