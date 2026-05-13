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La Fiscalía solicita 5 años de prisión para un constructor acusado de estafar más de 148.000 euros a una pareja

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La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un constructor acusado de estafar más de 148.000 euros a una pareja. La vista oral está señalada para este miércoles, 14 de mayo, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.00 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, como administrador de una empresa, firmó, el 21 de junio de 2021, un contrato con una pareja para la construcción de una vivienda prefabricada modular en una parcela de Gijón.

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La pareja entregó al acusado un total de 220.063 euros y este solo invirtió en la obra 71.436 euros, quedándose para su beneficio personal con 148.627,50 euros, ya que su empresa atravesaba una mala situación económica. Por otro lado, según las pruebas periciales presentadas, los trabajos sí ejecutados presentan defectos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa del artículo 248.1 del Código Penal, en relación con el 250.1.1º y 5 y 250.2. Y solicita que se condene al acusado a 5 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 15 meses, con una cuota diaria de 30 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (5.400 euros).

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En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a los perjudicados con 148.627,50 euros, más los intereses legales correspondientes.

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