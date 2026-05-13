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La Audiencia Nacional y el Tribunal de Instancia de Las Palmas, premiados por el CGPJ

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Madrid, 13 may (EFE).- Un proyecto para mejorar la atención a los sanitarios víctimas de agresiones le ha granjeado al Tribunal de Instancia de las Palmas el premio a la justicia más accesible del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha otorgado también el galardón a la transparencia a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Este segundo premio reconoce la promoción de la mediación y la divulgación del derecho colectivo tras el impulso en 2009 de la presidencia de esta Sala a la constitución de una "mesa de lo Social de la Audiencia Nacional", que integran magistrados, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), asociaciones, sindicatos y otros actores.

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Se reúnen dos veces al año para intercambiar opiniones sobre la mejor tramitación de los procesos y las posibles incidencias, y compartir buenas prácticas, según informa el CGPJ en una nota de prensa sobre los galardones concedidos de la XIII edición de los Premios Calidad de la Justicia.

Uno de ellos, el de justicia más accesible, ha recaído en el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria por su proyecto "Cuidar de quienes nos cuidan", que ha consistido en la firma de un protocolo de colaboración, pionero en España, entre el Decanato de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.

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La finalidad es mejorar la atención a los profesionales sanitarios que han sido víctimas de agresiones cuando deben comparecer ante el juzgado, y establece un servicio de acompañamiento por personal voluntario o la concentración de actuaciones judiciales en un mismo día.

El CGPJ también ha premiado a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y de Alicante, a la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona y a la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El premio para esta última ha sido el de la Justicia más transparente en la modalidad de entidades y organismos por el proyecto "Hiperautomatización de procesos monitorios", que permite la automatización de cualquier proceso utilizando y combinando entre sí tecnologías avanzadas.

La puesta en marcha de una "guardia médico-forense exclusiva en violencias sexuales en Barcelona", una iniciativa única y pionera en España, le ha valido un premio de Justicia más eficaz al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña.

También ha sido reconocido con este premio, pero en la categoría de órgano/oficina judicial el proyecto "Soft Law y acuerdos organizativos", sobre un repositorio digital de acuerdos e instrucciones organizativas de la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona se ha llevado el premio Justicia más eficaz.

El galardón Justicia más accesible ha recaído asimismo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante, dependiente de la Generalitat Valenciana, por el proyecto 'Unidades de valoración forense integral de la infancia y adolescencia', cuyo objetivo es mejorar el acceso a la justicia de niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia.EFE

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EFE

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