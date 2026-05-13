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Gavira (Vox) dice que "tiene la mano tendida siempre" al PP y avisa: "Lo que no vamos a hacer es regalar los votos"

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado este miércoles que su formación "tiene la mano tendida siempre" al PP en el caso de que sea necesario un pacto tras el 17M, como ha ocurrido en las elecciones de Aragón, Castilla y León y Extremadura, pero avisa: "Lo que no vamos a hacer es regalar los votos. Lo que no vamos a hacer es regalar los escaños".

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, el candidato ha remarcado que su formación "va a tender la mano con la idea de que eso que va a pasar en otras partes de España, pase en Andalucía. No vamos a pedir la luna. Vamos a pedir que los andaluces accedan primero a las ayudas sociales, a la vivienda, que se paguen menos impuestos... que tengamos lo que va a pasar en Extremadura", ha argumentado Manuel Gavira.

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Preguntado sobre si Vox exigiría entrar en el Gobierno o estaría dispuesto a dejar gobernar al PP en minoría exigiendo negociaciones puntuales, el candidato de Vox ha recordado que su formación "eso ya nos ha pasado", en alusión a la segunda opción --la de dejar gobernar al PP sin entrar en su Ejecutivo--. "Moreno es presidente gracias a Vox", ha puntualizado, recordando lo ocurrido en las elecciones de 2018.

"Una consejería no es lo importante. Hay gente que se pelea por los sillones, pero nosotros no. Nosotros nos peleamos por las políticas. Pero vamos a abrir las urnas y vamos a ver qué dicen. Vox es importante, es relevante, y puede condiciones, puede traer la prioridad nacional a Andalucía", ha apuntado Gavira, que ha asegurado que "la prioridad nacional es algo que comparte muchísimo electorado, de izquierda y de derecha, porque la prioridad nacional es de sentido común".

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En esta línea, el candidato ha insistido en que su formación "lo que vamos a hacer es evidentemente hablar con el PP. La mano tendida siempre, pero no regalar los votos". En relación a la vivienda, Gavira ha explicado que su planteamiento es poner suelo a disposición de las empresas; suelo que asegura que está "secuestrado por las administraciones".

En segundo lugar, ha anunciado la intención de Vox de bajar los impuestos porque el abono de estos conceptos se "repercute en el precio de la vivienda". Así, ha recordado que en el programa electoral de su formación se recoge el compromiso de eliminar la plusvalía, ya que el vendedor "normalmente" repercute este impuesto en el precio de venta de una vivienda para luego pagar al Ayuntamiento.

Por último, y en relación con el accidente en acto de servicio en el que murieron dos guardias civiles en las costas de Huelva, ha vuelto a lamentar que el PP y el PSOE fueron "bastante timoratos y reservados a la hora de calificar estos hechos como asesinato". Por ello, ha reclamado hacer "modificaciones legislativas oportunas" para afrontar el narcotráfico "con garantías". "Nadie entiende que un guardia civil o un polícía nacional no tenga calificado su trabajo como profesión de riesgo", ha sentenciado.

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EuropaPress

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