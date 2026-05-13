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El Racing prepara el encuentro ante el Valladolid sin Facu González

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Santander, 13 may (EFE).- El Real Racing Club comenzó a preparar este miércoles el encuentro de este sábado en los Campos de Sport frente al Real Valladolid, con la ausencia de Facu González por lesión y con varios futbolistas que fueron titulares ante el Leganés a otro ritmo.

Los jugadores que han efectuado la sesión parcial han sido Mantilla, Gustavo Puerta, Salinas, Maguette y Peio Canales, algo pactado con el cuerpo técnico por control de cargas.

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Además, del Rayo Cantabria han estado presentes, como la semana pasada, Andrés Vallecillo, Carlos Sánchez, Sergio Martínez, Diego Díaz y Diego Fuentes 'Chino'.

El entrenamiento, que duró alrededor de una hora, consistió en un partido a tres cuartos de campo, en el que ha brillado la intensidad y el juego fluido de los verdiblancos.

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Además, una vez se marcharon prácticamente todos los futbolistas a los vestuarios, los delanteros que no fueron titularen en Butarque, Villalibre, Jaime Mata y Arana, además del centrocampista del filial Sergio Martínez, estuvieron haciendo centros y remates ante los porteros Simon Eriksson y Jokin Ezkieta.

El Racing lidera la clasificación de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), con 75 puntos, cuatro más que el Deportivo y el Almería, todos ellos involucrados en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. EFE

ksm/lcj/cmm

(foto)

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