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El Congreso debate el martes la reforma de la ley electoral que da un senador a Formentera

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Madrid, 13 may (EFE).- El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes, 19 de mayo, la toma en consideración de una proposición del PSOE para que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General reconozca a la isla balear de Formentera como circunscripción electoral en el Senado con su propio parlamentario en esta Cámara.

Esta modificación, que separa en dos la actual circunscripción de Ibiza-Formentera, es consecuencia de la reforma constitucional aprobada definitivamente el pasado 22 de abril en el Senado -la cuarta renovación histórica en el texto de la carta magna-, impulsada por el Parlamento de las Islas Baleares y rechazada únicamente por Vox.

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En esta ocasión el Grupo Popular del Congreso no ha querido adelantar el sentido de su voto, aunque el Grupo Socialista cree que será favorable, lo que volvería a arrojar una mayoría abrumadora. y Vox también prefiere reservarse por ahora su postura, según han indicado a EFE fuentes de las tres formaciones en la Cámara baja.

En todo caso, la toma en consideración es solo un primer paso y si sale adelante se sucederán después los debates de totalidad, ponencia, comisión, de nuevo Pleno del Congreso, posteriormente Senado y en caso de que en esta Cámara se introduzcan cambios, vuelta al Congreso.

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La modificación que plantea la proposición de ley orgánica del PSOE que se debatirá el martes consiste simplemente en la sustitución de dos guiones, los que unen la actual circunscripción de Ibiza-Formentera, por sendas comas.

De este modo, el listado de las circunscripciones insulares que tienen senador propio según el apartado 2 del artículo 161 de esta ley orgánica incluirá a Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma.

Y lo mismo ocurrirá en el apartado 2 del artículo 165, que fija el número de senadores a elegir en cada una de esas circunscripciones: tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

De acuerdo a la disposición final de la proposición, esta modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero, en función de la disposición transitoria, este cambio quedará pospuesto hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren después. EFE

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EFE

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