El Betis, a "seguir trabajando con los pies en el suelo"

Sevilla, 13 may (EFE).- El presidente del Betis, Ángel Haro, ha manifestado tras la clasificación de su equipo para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones que "no hay que volverse locos" y que "hay que seguir trabajando con los pies en el suelo" porque la línea que llevan "hasta ahora ha ido bien".

Haro, en declaraciones a los medios del club tras certificar la clasificación después de ganar al Elche en La Cartuja (2-1), mostró su satisfacción aunque bajó el balón al suelo y consideró que "hay que ser ambiciosos con prudencia pensando ya con mucha ambición en lo que viene en el futuro".

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Mantuvo que la clasificación para la máxima competición continental es "algo muy importante desde el punto de vista anímico" y que es "es felicidad para los béticos e ingresos adicionales para la planificación", además de "una alegría para el beticismo celebrar un hito como éste".

"Esto es transformación del club y hacer felices a los béticos. Estamos muy satisfechos", aseguró el presidente bético tras la clasificación para la Liga de Campeones veintiún años después de que el Betis lo hiciera de la mano de Lorenzo Serra Ferrer en la 2004-2005.

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Indicó que se acordaba de "los niños que en los momentos críticos del club seguían con la camiseta pese a la debilidad económica y una situación deportiva sin tantos recursos: poco a poco hemos ido creciendo, siendo estables en Europa, que era el primer paso para lograr cosas como esta". EFE