Espana agencias

El Betis, a "seguir trabajando con los pies en el suelo"

Guardar
Google icon

Sevilla, 13 may (EFE).- El presidente del Betis, Ángel Haro, ha manifestado tras la clasificación de su equipo para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones que "no hay que volverse locos" y que "hay que seguir trabajando con los pies en el suelo" porque la línea que llevan "hasta ahora ha ido bien".

Haro, en declaraciones a los medios del club tras certificar la clasificación después de ganar al Elche en La Cartuja (2-1), mostró su satisfacción aunque bajó el balón al suelo y consideró que "hay que ser ambiciosos con prudencia pensando ya con mucha ambición en lo que viene en el futuro".

PUBLICIDAD

Mantuvo que la clasificación para la máxima competición continental es "algo muy importante desde el punto de vista anímico" y que es "es felicidad para los béticos e ingresos adicionales para la planificación", además de "una alegría para el beticismo celebrar un hito como éste".

"Esto es transformación del club y hacer felices a los béticos. Estamos muy satisfechos", aseguró el presidente bético tras la clasificación para la Liga de Campeones veintiún años después de que el Betis lo hiciera de la mano de Lorenzo Serra Ferrer en la 2004-2005.

PUBLICIDAD

Indicó que se acordaba de "los niños que en los momentos críticos del club seguían con la camiseta pese a la debilidad económica y una situación deportiva sin tantos recursos: poco a poco hemos ido creciendo, siendo estables en Europa, que era el primer paso para lograr cosas como esta". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Bienal de Flamenco reabre el Hotel Triana con Remedios Amaya, Montse Cortés y La Fabi

Infobae

La Audiencia de Madrid archiva la causa contra el Real Madrid por los ruidos en los conciertos

La Audiencia de Madrid archiva la causa contra el Real Madrid por los ruidos en los conciertos

El TS fija el inicio de los efectos económicos de la incapacidad absoluta cuando se acrediten las lesiones

El TS fija el inicio de los efectos económicos de la incapacidad absoluta cuando se acrediten las lesiones

Íñigo Pérez: "Me encantaría que hubiese pantallas y Vallecas se echase a las calles"

Infobae

El español Toni Bou comienza este fin de semana su defensa del título mundial de TrialGP

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

ECONOMÍA

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

DEPORTES

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid