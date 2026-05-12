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World Boxing levanta la restricción de neutralidad a los deportistas bielorrusos

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Redacción Deportes, 12 may (EFE).- La Junta Ejecutiva de World Boxing decidió este martes que los púgiles bielorrusos podrán competir en las mismas condiciones que las demás federaciones nacionales miembros, por lo que levantó la restricción de neutralidad, según informó la organización deportiva internacional.

La organización deportiva internacional que regula el boxeo amateur, en estilo olímpico, siguió la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre levantar la restricción que se había impuesto a Bielorrusia y permitir así que los atletas puedan "disputar competiciones internacionales bajo su propia bandera".

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La organización informó de que esta medida solo se aplica al país bielorruso y no a Rusia.

"Las delegaciones rusas no podrán participar con banderas, uniformes o himnos nacionales y deberán superar un exhaustivo proceso de selección para poder participar en las competiciones de Wolrd Boxing", especifica la organización en su comunicado.

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Tras este anuncio, Bielorrusia podrá participar sin restricciones en todas las competiciones internacionales que organice World Boxing tanto en Europa como a nivel mundial.

World boxing es la federación internacional de boxeo amateur que fue creada en 2023 para garantizar que el boxeo permanezca en los Juegos Olímpicos. EFE

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EFE

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