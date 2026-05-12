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Fornals: "Todos nos merecíamos esto"

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Sevilla, 12 may (EFE).- El centrocampista del Betis Pablo Fornals, autor del gol del triunfo ante el Elche (2-1) que ha certificado la segunda clasificación en la historia de su equipo para la Liga de Campeones, se mostró "muy contento" por su tanto y por este éxito colectivo, y afirmó que "todos" se merecían este logro.

"Ha sido una gran temporada, con buenos y malos momentos. Todos nos merecíamos esto (la 'Champions'). Como nos ha dicho el mister (Manuel Pellegrini), en la jornada 1 -con un 1-1 en Elche- empezó nuestro camino y, gracias a Dios, ha culminado hoy a dos fechas de que acabe LaLiga", destacó a DAZN el internacional español del Betis.

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Preguntado por qué sentía tras marcar un gol histórico para la entidad verdiblanca, Fornals dijo que "durante el día de hoy" había tenido "varias señales" por parte de "amigos que habían soñado" que él iba a ser el que marcara el tanto decisivo y aseguró que cuando controló "la pelota, sabía que iba dentro, aunque no que iba a ser tan bonito".

Para el centrocampista castellonense, este éxito "significa mucho", ya que "va a ser la primera vez que compita en 'Champions'" y, además, lo hará "con este club" que, según subrayó, le "rescató en un momento de oscuridad", por lo que "siempre" estará "agradecido a ellos".

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También lanzó un mensaje claro a la afición verdiblanca: "Que lo disfruten, porque esta noche es suya", aseveró. EFE

lhg/cc/jl

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EFE

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