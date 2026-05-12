1-1. Un error de Bento aplaza la primera liga de Cristiano con el Al Nassr

Redacción Deportes, 12 may (EFE).- Un gol en propia puerta de Bento en el minuto 98 le negó la vitoria a Al Nassr en el clásico del fútbol saudí frente al Al-Hilal (1-1) y evitó que el conjunto de Jorge Jesús pudiera cantar el alirón para proclamarse campeón de la Liga Profesional Saudí a falta de dos jornadas, aplazando la consecución del primer título liguero de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí.

Un error garrafal en el último suspiro del portero brasileño de Al-Nassr, al que se le escapó un balón aéreo procedente de un saque de banda que acabó introduciéndose en su portería, significó el empate de Al-Hilal en un partido trascendental en la lucha por el campeonato.

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El cuadro que dirige el italiano Simone Inzaghi se sitúa así como segundo clasificado con 78 puntos y dos partidos por disputar, cinco menos que el conjunto de la estrella lusa, que es líder con 83 puntos y continúa dependiendo de sí mismo a pesar de que solo tiene un único encuentro por jugar ante el Damac.

El choque, disputado en el estadio Al-Awwal Park, estuvo marcado por el dominio inicial de un Al-Hilal que, obligado a ganar a domicilio para mantenerse vivo en la lucha por la liga, disfrutó de las mejores ocasiones en el arranque.

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El primer susto llegó por medio de las botas de Karim Benzema, que marró una oportunidad clarísima cuando, en el minuto 4 y teniéndolo todo a favor para inaugurar el marcador, se encontró con una enorme parada Bento, que achicó espacios para repeler el disparo tras pase de la muerte del ex del Real Madrid.

El delantero francés, protagonista en los primeros compases y sustituido en el ecuador del segundo tiempo, apareció de nuevo en el minuto 18 para batir al guardameta brasileño de Al Nassr con un cabezazo picado a un centro procedente de la banda derecha, aunque el colegiado anuló el tanto por fuera de juego.

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Con el paso de los minutos, Al Nassr consiguió equilibrar el choque y encontró premio tras el lanzamiento de un córner. Mohamed Simakan aprovechó una segunda jugada dentro del área rival para asestar el primer zarpazo y hacer el primero con un disparo que se coló junto al poste derecho de la portería de Bono.

El conjunto de Jorge Jesús pudo ampliar distancias en el añadido del primer tiempo, pero el francés Kingsley Coman desaprovechó un regalo en la salida de balón de Milinkovic-Savic, que jugó sin éxito un temerario pase horizontal en la frontal de su área, al mandar al poste el mano a mano con Bono.

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Tras el paso por vestuarios, Al-Hilal firmó un segundo tiempo gris en el que no encontró ni la reacción ni las ocasiones para llevar el peligro a la portería de su oponente. Sin embargo, se encontró con el error garrafal de Bento, que firmó un autogol tras un saque de banda que situó el 1-1 en el minuto 98 y le costó la victoria Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, que no pudo ver puerta en todo el encuentro, fue sustituido en el minuto 83 y asistió desde el banquillo el error de su compañero. El delantero luso tendrá la posibilidad de ampliar su palmarés el próximo sábado con la disputa en su propio estadio frente al G-Osaka japonés de la final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo continental más relevante de Asia. EFE

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(foto)