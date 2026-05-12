El Atlético gana 0-1 a Osasuna al descanso con un gol de penalti de Lookman

Pamplona, 12 may (EFE).- El Atlético de Madrid gana 0-1 a Osasuna al descanso en El Sadar con un gol del nigeriano Ademola Lookman de penalti en el minuto 15.
El Atlético comenzó cediendo la posesión, pero pronto adelantó líneas y encontró premio con un penalti provocado por Antonine Griezmann tras una mano de Galán. Lookman no falló desde los once metros y puso por delante a los rojiblancos.
PUBLICIDAD
Osasuna reaccionó y Budimir dispuso de dos ocasiones, especialmente una tras un error de Koke, aunque el croata no acertó ante Musso.
Antes del descanso, Raul Moro se lesionó y los rojillos reclamaron un penalti sobre Budimir. EFE
PUBLICIDAD
le/sab
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Landaluce afronta los cuartos de final "con mucha tranquilidad y sin ningún miedo"
Dituro: "Lo dimos todo hasta el final"
Los Bengals serán los rivales de los Falcons el 8 de noviembre en el partido de Madrid
Puerta Grande para la entrega y la firmeza de Álvaro Serrano en la primera novillada
Un golazo de Fornals da al Betis el pase a la 'Champions' ante Elche en inferioridad
MÁS NOTICIAS