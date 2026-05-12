El Atlético gana 0-1 a Osasuna al descanso con un gol de penalti de Lookman

Pamplona, 12 may (EFE).- El Atlético de Madrid gana 0-1 a Osasuna al descanso en El Sadar con un gol del nigeriano Ademola Lookman de penalti en el minuto 15.

El Atlético comenzó cediendo la posesión, pero pronto adelantó líneas y encontró premio con un penalti provocado por Antonine Griezmann tras una mano de Galán. Lookman no falló desde los once metros y puso por delante a los rojiblancos.

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Osasuna reaccionó y Budimir dispuso de dos ocasiones, especialmente una tras un error de Koke, aunque el croata no acertó ante Musso.

Antes del descanso, Raul Moro se lesionó y los rojillos reclamaron un penalti sobre Budimir. EFE

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