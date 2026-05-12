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Sumar pide parar devoluciones del IMV por errores administrativos o colectivos vulnerables

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Madrid, 12 may (EFE).- Sumar ha presentado una proposición de ley para modificar los requisitos de devolución de prestaciones cobradas indebidamente, como ocurre con el ingreso mínimo vital (IMV), para que no pueda exigirse ese reintegro en el caso de error de la administración o en situaciones de vulnerabilidad.

Según el texto presentado este martes en el Congreso, Sumar plantea que no se obligue a devolver prestaciones sociales de la Seguridad Social cobradas de forma indebida en varios supuestos.

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Para empezar, cuando se deban a un error imputable a la administración competente y la persona beneficiaria "no haya contribuido a la percepción indebida mediante actos o hechos contrarios a la buena fe".

Tampoco, añade, tendrán consideración de exigibles cuando las cantidades percibidas atiendan a necesidades básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad.

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Esta exención, incide el texto en el caso del IMV, se extenderá a los hijos e hijas, personas menores de edad y mayores en situación de vulnerabilidad a cargo de las personas beneficiarias que pudieran considerarse como responsables solidarios.

Sumar pide además suspender todos los expedientes de reintegro abiertos por la Seguridad Social "para su revisión en aplicación de los nuevos requisitos de no exigibilidad".

Según ha señalado en rueda de prensa la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, al inicio el IMV se concedió de forma automática a muchas familias a las que ahora el Estado "les reclama una deuda absolutamente enorme, impagable".

"Yo creo que es parte también de una buena Administración saber reconocer cuándo se cometen errores", ha defendido Vidal, quien ha considerado que la propuesta "pretende ser práctica, pragmática, rápida y justa". EFE

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EFE

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