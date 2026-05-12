La estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada por obras durante cinco fines de semana (Europa Press)

La estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada durante cinco fines de semana por trabajos de mejora en el túnel. El cierre afectará a las líneas C-3, C-4a y C-4b, y se llevará a cabo todos los fines de semana restantes de este mes (los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo), así como los dos últimos fines de semana del mes que viene (los días 13, 14, 20 y 21 de junio). El fin de semana del 6 y 7 de junio no se interrumpirá el servicio en esta estación debido a la gran afluencia que se prevé por la visita del papa León XIV a la capital española y la celebración de varios actos.

Durante estas fechas, los trenes de la línea C-3 que parten de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los de la C-4 con origen en Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes terminarán en Nuevos Ministerios. Los servicios desde Parla también concluirán en Atocha, según indicó Renfe. “El túnel de Sol quedará sin servicio y la estación de Sol permanecerá cerrada", han adelantado desde Cercanías Madrid en una publicación en X.

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La estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada por obras durante cinco fines de semana (Cercanías Madrid)

Los viajeros que necesiten desplazarse entre Nuevos Ministerios y Atocha dispondrán de las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que operan por el túnel de Recoletos y realizan parada en la estación del mismo nombre. Renfe ha señalado que la información se comunicará a los usuarios mediante megafonía y personal en las estaciones. Las obras son parte de una iniciativa para mejorar la capacidad de las líneas C-3 y C-4 y forman parte de una serie de actuaciones previstas para la modernización de la línea C-5.

*en ampliación

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