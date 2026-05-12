España

Mario Casas publica su primera imagen junto a Melyssa Pinto en redes sociales: con camiseta de fútbol y un importante motivo

El actor de ‘No matarás’ ha compartido una significativa imagen con su pareja

Guardar
Google icon
Mario Casas y Melyssa Pinto posar por separado en la premire de 'Zeta' (Europa Press)
Mario Casas y Melyssa Pinto posar por separado en la premire de 'Zeta' (Europa Press)

Mario Casas y Melyssa Pinto llevan más de un año de idílio silencioso. La pareja, que en raras ocasiones se deja ver por la calle, ha disfrutado de varias vacaciones en común y prácticamente comparten su día a día. No obstante, siempre han intentado alejar su vida profesional de la pública, y las referencias al otro son muy escasas. Pero una importante ocasión ha sido el motivo perfecto para la primera fotografía pública en el perfil del actor.

El intérprete de Grupo 7 ha sorprendido a sus seguidores con una imagen tomada frente a un espejo en la que ambos aparecen abrazados en una actitud relajada y cómplice. La instantánea iba acompañada de un breve mensaje de felicitación y varios emoticonos, suficientes para revolucionar las redes y generar una oleada de comentarios entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

“¡Feliz cumpleaños!", ha escrito junto a la fotografía, que muestra una escena en la que Melyssa sonríe y abrazada al intérprete, mientras él aparece de espaldas luciendo una camiseta de fúbtol personalizada con el nombre de la joven y el número siete estampado. Por los colores de la prenda se puede intuir que pertenece a la selección portuguesa, país de origen de la creadora de contenido. Sin necesidad de grandes declaraciones públicas, el actor deja entrever así la estabilidad de una relación que hasta ahora ambos habían gestionado con extrema discreción.

Otro detalle que no ha pasado desapercibido es la canción elegida para acompañar la publicación: Never Felt Like This, de la artista estadounidense Emily Blue. El título del tema, cuya traducción sería “Nunca me había sentido así”, ha sido interpretado por muchos seguidores como una declaración indirecta sobre el momento sentimental que atraviesa el protagonista de No matarás.

PUBLICIDAD

Mario Casa y Melyssa Pinto en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
Mario Casa y Melyssa Pinto en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Un año de relación

La relación entre Mario Casas y Melyssa Pinto comenzó a despertar rumores hace más de un año, aunque desde el principio ambos optaron por mantenerla lejos de exposiciones públicas constantes. A pesar de ello, durante este tiempo han sido vistos compartiendo viajes, escapadas y distintos planes privados, aunque siempre evitando convertir su historia en un espectáculo mediático.

Precisamente esa voluntad de separar la esfera profesional de la personal quedó patente hace apenas unas semanas durante la presentación de Zeta, la nueva película protagonizada por el actor. El estreno, celebrado en Madrid, contó por primera vez con la presencia de Melyssa Pinto en un acto relacionado directamente con el trabajo del intérprete. Sin embargo, ambos decidieron posar por separado en el photocall, manteniendo la línea de discreción que ha caracterizado su relación desde el principio.

Mario Casas y Melyssa Pinto en París (Instagram / @mario_houses)
Mario Casas y Melyssa Pinto en París (Instagram / @mario_houses)

“Yo estoy aquí por trabajo y estoy aquí porque se culmina”, afirmó a Infobae durante la premiere. “Lo importante es eso y lo que tiene que hacer ruido es eso”, concluyó. Y admitió hablando en plural: "Sé que me van a acompañar y eso es lo más bonito que pueden hacer, acompañarme y ver la peli, que para eso vienen, no vienen realmente para otra cosa”, incluyendo ya a Melyssa Pinto como parte de la familia.

La familia Casas, muy unida y acostumbrada a convivir con la popularidad, también ha mostrado públicamente su cercanía hacia la joven. Tanto Sheila como Christian Casas han destacado en varias ocasiones la buena acogida que reciben las parejas dentro del entorno familiar. Y ahora, con esta inesperada fotografía junto a Melyssa Pinto, Mario Casas da un pequeño pero significativo paso en una relación que hasta ahora había permanecido casi completamente alejada de las redes sociales. Un gesto sencillo, pero suficiente para confirmar que el actor atraviesa uno de sus momentos personales más estables y felices.

Temas Relacionados

Mario CasasFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma el positivo de un pasajero español, mientras que el resto ha dado negativo

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma el positivo de un pasajero español, mientras que el resto ha dado negativo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada por obras durante cinco fines de semana

El cierre afectará a las líneas C-3, C-4a y C-4b, y se llevará a cabo los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo, así como el 13, 14, 20 y 21 de junio

La estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada por obras durante cinco fines de semana

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

El presidente canario acusa al Ejecutivo central de deslealtad institucional

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

ECONOMÍA

El Supremo avala hacer fijos a los interinos que aprobaron una oposición y después sufrieron abuso de temporalidad

El Supremo avala hacer fijos a los interinos que aprobaron una oposición y después sufrieron abuso de temporalidad

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’