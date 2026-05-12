El PSOE ve "miserable" la actitud del PP con la gestión del hantavirus: "Se han retratado"

Madrid, 12 may (EFE).- El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha tildado este martes de "miserable" la actitud del PP en la crisis sanitaria del hantavirus y ha añadido que "claramente se han retratado respecto a cuáles son sus valores y qué entienden sobre el uso de la política en una situación de emergencia".

Espadas ha señalado en una rueda de prensa en la Cámara Alta que el PP merece "una reprobación absoluta por parte de la sociedad española" por haber "de nuevo decidido ante una situación de crisis hacer lo único que parece que sabe hacer: criticar al Gobierno".

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En su opinión, el PP ha hecho "el ridículo internacional" y ha "perdido el norte" al criticar a un Gobierno que "ha estado a la altura" y que está respondiendo "de manera excelente" a la crisis sanitaria.

Ha añadido que el PP llegó a pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, y que aún no han pedido disculpas por ello. EFE

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