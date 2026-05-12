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El alcalde de Adamuz acusa a Moreno de manipular el accidente para "racanear cuatro votos"

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Sevilla, 12 may (EFE).- El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), ha acusado este martes al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, de hacer una “manipulación torticera” del accidente ferroviario para “racanear cuatro votos”, y ha dicho que se siente “obligado” a revelar la tardanza de los servicios de emergencia tras haber mantenido hasta ahora lealtad institucional.

El regidor ha hecho estas declaraciones frente al Parlamento de Andalucía después de que anoche Juanma Moreno, durante el debate electoral, preguntara a la candidata del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, si no tenía "nada que decir sobre Adamuz" tras más de 100 días sin que "nadie haya asumido ni una sola responsabilidad".

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Acompañado de otros regidores cordobeses, el alcalde de Adamuz ha declarado a los medios de comunicación que se siente respaldado por la asociación de víctimas, en contra de lo manifestado por Juanma Moreno, y que se ve en la obligación de relatar lo ocurrido aquella noche y que él vivió en primera persona.

En este sentido, ha subrayado la evidente escasez y tardanza de los servicios de emergencia autonómicos desde un primer momento y el hecho de que el grueso del operativo llegara a retrasarse cerca de dos horas.

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Además ha aclarado que sus críticas son a los dirigentes políticos y a quienes han desmantelado a su juicio los servicios públicos, no a los trabajadores sanitarios y de emergencias, de los que sigue elogiando su labor, vocación y esfuerzo. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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