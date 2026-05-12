Zverev, tras la derrota: "Es la peor pista en la que he jugado nunca"

Roma, 12 may (EFE).- El alemán Alexander Zverev afirmó este martes tras caer eliminado del Masters 1.000 de Roma después de una remontada del italiano Luciano Darderi que cree que la pista en la que disputo el partido es "la peor" en la que jugó nunca y que jamás vio un campo "cuya calidad sea tan mala".

"Creo que esta es la peor pista en la que he jugado nunca. Junior, profesional, futures, entrenamiento… nunca he jugado en una pista cuya calidad sea tan mala", dijo en zona mixta tras caer en cuarta ronda, después de un encuentro en el que fue remontado y en el que desaprovechó hasta cuatro bolas de partido.

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El alemán también se refirió al viento acontecido durante el partido como otra de las contras. "Tengo punto de partido y la pelota me pasa por encima de la cabeza. Y tengo bola de break y la pelota rueda. O sea, sí, es lo que hay. El viento fue duro", recalcó.

"Debería haber ganado el partido en dos sets, y esa es la historia. Y luego, claro, el tercer set fue para él", señaló el que era el segundo favorito del torneo, tercero en el ránking, al agregar que Darderi "jugó un tenis increíble".

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También subrayó que la derrota "quizás" es "una bendición en un mal momento" para él.

"Porque ahora puedo descansar, recargar energías y llegar al 100% preparado para el Abierto de Francia (Roland Garros). Puedo tomarme un par de días libres. Tengo casi dos semanas hasta nuestro próximo partido. Así que sí, espero poder aprovechar ese tiempo", añadió.

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Zverev, reciente finalista del Masters 1.000 de Madrid, donde cayó ante Jannik Sinner en apenas 58 minutos, dejó escapar los octavos de final y no consiguió convertir ninguna de las cuatro oportunidades que tuvo para sentenciar el partido.

Darderi, que se enfrentará en cuartos de final al español Rafael Jódar, protagonizó una remontada tras un frenético 'tie-break' en el segundo set y después de no ceder ni un juego en el tercero. EFE

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