PP critica que PNV "vota sistemáticamente posiciones de Sánchez" y cuando "descarrila una posición extrema" es por Junts

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha lamentado que el Partido Nacionalista Vasco "vota sistemáticamente las posiciones de Sánchez" y, de hecho, "cuando ha descarrilado una posición extrema, la ha hecho descarrilar Junts, no el PNV".

Durante su intervención en 'Foro Capital' en Vitoria-Gasteiz este martes, Nadal se ha pronunciado de este modo tras ser cuestionado si ve posible que su partido pueda alcanzar acuerdos en materia económica con el PNV o si comparte con el PP vasco que es una 'muletilla' de Pedro Sánchez.

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Tras recordar los pactos logrados por gobiernos del PP en relación al Concierto o los presupuestos generales del Estado, ha señalado que actualmente en el Congreso de los Diputados "votan sistemáticamente las posiciones de Sánchez".

"Es más, cuando ha descarrilado una posición extrema por parte del Gobierno, quien la ha hecho descarrilar ha sido Junts, no ha sido el PNV", ha advertido el vicesecretario del Partido Popular, que ha dicho coincidir con sus compañeros del PP vasco en sus críticas a la postura de los jeltzales.

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