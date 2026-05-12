Mónica García: No vamos a olvidar a quienes han intentado boicotear la operación

Madrid, 12 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a mostrar en el Senado su satisfacción por la resolución del dispositivo desplegado para la evacuación en Tenerife del buque MV Hondius, pero ha advertido: "No vamos a olvidar a quienes han intentado boicotear la operación".

La polémica entre el Gobierno y el Ejecutivo de Canarias por la gestión de la evacuación del crucero en el que se declaró un brote de hantavirus se ha reproducido este martes en la sesión de control del pleno del Senado, donde la ministra ha respondido a varias preguntas, entre largos aplausos de una parte del hemiciclo, y también entre los reproches de Coalición Canaria (que apoyó la investidura de Pedro Sánchez) y las críticas del Partido Popular.

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La ministra ha vuelto a explicar los detalles del operativo "sin precedentes" y ha subrayado que "en ningún momento el Gobierno ha ocultado nada", según ha respondido al senador canario Pedro Manuel Sanginés y a la popular Rosa Viera.

Les ha recordado que se hicieron PCR en Cabo Verde a los pasajeros sintomáticos, que se bajaron del buque, tal como indicaron los expertos internacionales. Además, se hizo un seguimiento diario durante el trayecto y a su llegada a Canarias, de nuevo Sanidad Exterior evaluó que los cruceristas no tenían síntomas antes de viajar a cada país.

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Asimismo, ha precisado que las PCR del hantavirus no son pruebas convencionales, y que en España requieren su análisis en el Centro Nacional de Microbiología, ubicado en Majadahonda (Madrid).

"Parece que les molesta que haya ido bien, les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo, hubieran querido que su país hubiera fracasado, es el nivel de patriotismo que tienen", ha recriminado la ministra a la senadora popular.

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Pero el senador Sanginés ha insistido -como lo ha hecho este martes el presidente canario, Fernando Clavijo- que tanto ella como el ministro de Administraciones Públicas, Angel Víctor Torres, ocultaron información porque uno de los pasajeros de Estados Unidos estaba contagiado. "Eso es una deslealtad intolerable con Canarias y una falta de respeto que no vamos a olvidar".

Sanginés ha vuelto a incidir en que se podían haber hecho test PCR a todos los pasajeros en Cabo Verde, e incluso también en Canarias, que tiene un instituto capacitado para ello. Además, ha defendido al presidente canario por ejercer su derecho de preguntar y opinar.

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"Cuando un gobierno está más pendiente del relato que del dato se cometen errores", ha señalado la parlamentaria popular, quien ha lamentado que el Ejecutivo haya "vendido como un éxito" una gestión en la que ha habido riesgos, por no realizar PCR o fallos de bioseguridad.

La senadora popular -designada por el Parlamento de Canarias- ha criticado también a la ministra por "la soberbia" contra el gobierno de Fernando Clavijo: "Nos considera el cuarto trastero de España".

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También ha preguntado a la ministra el senador Fabián Chinea (de la Agrupación Socialista de la Gomera), quien se ha interesado por las razones que llevaron al buque al puerto tinerfeño de Granadilla.

Mónica García ha explicado que "estaban abiertas todas las posibilidades" y fue tras la reunión con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la tarde del martes de la semana pasada cuando se decidió que "el operativo más seguro era llevar el barco a Canarias". EFE

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