El IBEX pierde un 1,56 % y los 17.600 tras la subida del IPC en EEUU y pendiente de Irán

Madrid, 12 may (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha perdido este martes un 1,56 % y la cota de los 17.600 puntos, lastrado por las caídas en Wall Street tras el incremento del IPC estadounidense hasta el 3,8 %, y pendiente del estancamiento de las negociaciones de paz en Irán.

En su cuarta sesión consecutiva de descensos, el selectivo español ha cedido 278,9 puntos hasta los 17.573,6 puntos. Estas caídas reducen las ganancias anuales al 1,54 %.

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La Bolsa ha comenzado la jornada con retrocesos superiores al punto porcentual, que ha ido manteniendo a lo largo de la sesión con el foco en la evolución del conflicto en Oriente Medio. Las caídas se han intensificado tras la apertura en negativo de Wall Street después de que la inflación de Estados Unidos haya aumentado en una décima en el mes de abril hasta el 3,8 % interanual, su nivel más alto desde mayo de 2023.

El precio del petróleo brent, el crudo de referencia en Europa, repunta casi un 4 % y supera los 108 dólares el barril.

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Por principales valores, Inditex ha cedido el 2,88 %; Banco Santander, el 2,07 %; BBVA, el 1,23 %; Telefónica, el 1,01 %; e Iberdrola, el 0,89 %; mientras que Repsol ha sumado el 0,9 %. EFE

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