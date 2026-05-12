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El juez cita al excomisionado de la dana para declarar como investigado el 22 de mayo

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València, 12 may (EFE).- El titular del Juzgado de Instrucción 4 de València ha acordado citar al excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel en calidad de investigado para el próximo 22 de mayo, a raíz de una denuncia por falsedad documental del título con el que promocionó como funcionario.

El pasado 8 de abril, la Audiencia de Valencia aceptó los recursos de Manos Limpias y la Diputación de Valencia, y de forma parcial, el del Ministerio Fiscal, contra la decisión del magistrado de desestimar sus recursos contra el sobreseimiento de la causa.

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El titular del juzgado desestimó los recursos de reforma presentados contra el sobreseimiento de la causa abierta al excomisionado del Gobierno al considerar que estaba prescrito el presunto delito de falsedad documental derivado de la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía.

Sin embargo, la Audiencia acordó revocar la decisión impugnada, procediendo, en consecuencia, a dejar sin efecto el sobreseimiento de las actuaciones y ordenando el inicio de la instrucción.

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Ángel dimitió como comisionado para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre el pasado 31 de julio, tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario de la Diputación de Valencia hace 43 años, después de un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que afirmaba que utilizó un título "presumiblemente falso".

Unos días después de su dimisión, el 8 de agosto, Ángel fue ingresado de urgencia en el hospital de Llíria (Valencia) por un intento de suicidio, y dado de alta varias horas después.

En una providencia notificada este martes, a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado ha acordado citar como investigado al excomisionado de la dana, a través de su letrado, Javier Boix, el viernes 22 de mayo. EFE

bel/im/ram

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EFE

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