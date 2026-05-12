Manolo González: "Tenemos que jugar a morir, a darlo todo por ganar"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 12 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado que el equipo debe "jugar a morir" y a "darlo todo por ganar" en el partido de este miércoles contra el Athletic en el RCDE Stadium, consciente de la importancia del partido para sellar la permanencia.

El técnico blanquiazul, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha reconocido que no tiene "una explicación futbolística" para la debacle del bloque en la segunda vuelta. El Espanyol no ha ganado ningún partido en este 2026. "El fútbol ha sido muy cruel con nosotros", ha apuntado.

PUBLICIDAD

González, en cualquier caso, ha apostado por mirar hacia delante: "Es una situación complicada que nadie quería ni esperaba. Hay que asumirla. Los golpes se asumen así, trabajando y peleando. Mañana debemos tener confianza, personalidad, y digo personalidad por no decir otra cosa, y ser valientes".

Preguntado por si siente que su figura es motivo de división en el espanyolismo, el entrenador ha comentado que siempre se ha sentido "querido", pese a entender que es "normal" que la afición esté "enfadada" si los resultados no acompañan.

PUBLICIDAD

El técnico, con contrato hasta el 30 de junio, se ha mostrado convencido de que el equipo conseguirá el objetivo, pero no quiere "estar agarrado a la silla", aunque logre evitar el descenso.

"Quiero al club y lo mejor para él. Está por encima de las personas y me dejaré la piel", ha añadido: "Hay errores por parte de mucha gente, no sólo por los que estamos dando la cara cada día aquí en el campo".

PUBLICIDAD

Preguntado por Ramón Rodríguez 'Monchi', nuevo director general deportivo del Espanyol, ha desvelado que el andaluz les ha transmitido en las últimas horas "confianza" y les ha pedido que lo den "todo hasta el final" de temporada. "Acaba de llegar y tiene que aterrizar", ha explicado el responsable del banquillo blanquiazul.

Estrictamente sobre el partido en el RCDE Stadium, Manolo González ha avanzado que el lateral Carlos Romero estará disponible, salvo sorpresa, para medirse al Athletic. "Si no hay nada muy raro en este entrenamiento, está para jugar", ha concretado en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El preparador del cuadro blanquiazul ha destacado la importancia de "matar el partido" si logran ponerse por delante, y ha pedido concentración en los detalles a sus futbolistas.

González ha augurado un duelo "complicado" y ha afirmado que Ernesto Valverde es "uno de los mejores entrenadores de LaLiga ahora y en su trayectoria".

PUBLICIDAD

El técnico ha subrayado que si el Espanyol está bien es "capaz de ganar a cualquiera", aunque lleve, ha lamentado, "tiempo sin hacerlo". Precisamente, la última victoria fue contra el Athletic en diciembre (1-2). "Lo hemos demostrado y mañana es un día para demostrarlo otra vez", ha repetido.

Manolo González ha reconocido que "ningún equipo de LaLiga está preparado para jugarse el descenso". El entrenador ha recordado que el año pasado el Espanyol estuvo en la parte baja y no estaba, ha argumentado, "más preparado que otro" para gestionar este tipo de presión.

PUBLICIDAD

"Nada de buscar excusas y mierdas, toca trabajar al máximo, no hay más", ha sentenciado. EFE.

dpb/gmh/jl

PUBLICIDAD