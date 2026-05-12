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Cuerpo destaca que España ya ha cumplido 265 hitos del plan de recuperación

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Madrid, 12 may (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que España ha cumplido 265 hitos y objetivos del plan de recuperación que han dado al país acceso a 71.400 millones de euros de los fondos 'Next Generation EU'.

En respuesta a una pregunta del PP, Cuerpo ha dicho este martes que 67.000 millones ya han sido adjudicados "con nombres y apellidos", y de los que un 40 % ha sido licitado por comunidades autónomas y corporaciones locales, al tiempo que ha destacado que cuatro de cada diez euros han ido a parar a microempresas y pymes.

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El diputado del PP Gerardo Camps le ha reprochado que el Gobierno haya convertido una oportunidad histórica para cambiar el país en "oxígeno presupuestario" para seguir en el poder, algo que ha negado el vicepresidente.

"Gracias al plan somos líderes en crecimiento, somos líderes en creación de empleo, somos líderes en estabilidad de ese empleo y además, estamos modernizando nuestra economía y haciéndola más resiliente hacia adelante", ha afirmado Cuerpo.

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El ministro de Economía ha recordado que Bruselas está evaluando el cumplimiento de las metas asociadas al sexto desembolso por 6.000 millones de euros que España pidió en marzo y cuyo pago supondrá haber accedido al 75 % de los fondos del plan de recuperación.

De acuerdo con los plazos previstos por la Comisión Europea, España tendrá que solicitar el séptimo y último pago antes de agosto, que es cuando termina el plan, para obtener esos fondos restantes antes de que acabe el año.

Entre los hitos y objetivos para el séptimo desembolso Cuerpo ha situado la constitución del fondo 'España crece', con la previsión de que en las próximas semanas se produzcan los primeros desembolsos para reforzar el capital del Instituto de Crédito Oficial (ICO). EFE

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EFE

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