Espana agencias

Lo Celso y Amrabat, novedades en el Betis; Diangana, pareja de Silva arriba

Guardar
Google icon

Sevilla, 12 may (EFE).- El mediapunta argentino Giovani Lo Celso y el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat son dos de las cuatro novedades que presenta el once del Betis en La Cartuja frente al Elche, que también hace cuatro cambios con respecto a su último empate en casa ante el Alavés (1-1), con el congoleño Grady Diangana como pareja del luso André Silva en ataque.

Junto con Lo Celso y Amrabat, en sustitución de los medios Marc Roca y Sergi Altimira, el técnico verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, introduce otras dos variaciones en la alineación en relación con el equipo titular que empató 2-2 en el campo de la Real Sociedad, con la entrada de los laterales Héctor Bellerín y el dominicano Junior Firpo por el sancionado Aitor Ruibal y el suizo Ricardo Rodríguez.

PUBLICIDAD

El internacional helvético se queda finalmente fuera de la convocatoria por una viriasis y le ha relevado el canterano Carlos de Roa.

En el Elche, Eder Sarabia también hace cuatro cambios y apuesta en su zaga de tres centrales por el hispanomaliense Buba Sangaré y el francés Léo Pétrot, en detrimento de Víctor Chust y Pedro Bigas; el carrilero Héctor Fort en lugar de Tete Morente; y el delantero Diangana en el sitio del uruguayo Álvaro Rodríguez. Rafa Mir, con molestias una jornada más, no está finalmente entre los inscritos.

PUBLICIDAD

El Betis sale con Valles; Bellerín, Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

El Elche juega de inicio con Dituro; Sangaré, Affengruber, Pétrot; Héctor Fort, Febas, Aguado, Villar, Germán Valera; Diangana y André Silva. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP acusa a Bolaños en el Senado de "asfixiar a la justicia" desde el poder

Infobae

Bolaños responde al PP que el Gobierno no tiene competencia en la excarcelación de etarras

Infobae

España fija el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Gómez Ulla

Infobae

Ciccone: "Soñé con la maglia rosa desde niño"

Infobae

Rocamora quiere ganar tiempo al tiempo con las Guerreras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

ECONOMÍA

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

DEPORTES

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”

Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”

Mbappé se sincera sobre el peso de ser una estrella mundial: “A veces la gente se pasa de la raya”

Rafa Jódar pasa a cuartos de final en Roma y se confirma como la gran promesa del tenis mundial

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas