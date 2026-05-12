Lo Celso y Amrabat, novedades en el Betis; Diangana, pareja de Silva arriba

Sevilla, 12 may (EFE).- El mediapunta argentino Giovani Lo Celso y el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat son dos de las cuatro novedades que presenta el once del Betis en La Cartuja frente al Elche, que también hace cuatro cambios con respecto a su último empate en casa ante el Alavés (1-1), con el congoleño Grady Diangana como pareja del luso André Silva en ataque.

Junto con Lo Celso y Amrabat, en sustitución de los medios Marc Roca y Sergi Altimira, el técnico verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, introduce otras dos variaciones en la alineación en relación con el equipo titular que empató 2-2 en el campo de la Real Sociedad, con la entrada de los laterales Héctor Bellerín y el dominicano Junior Firpo por el sancionado Aitor Ruibal y el suizo Ricardo Rodríguez.

PUBLICIDAD

El internacional helvético se queda finalmente fuera de la convocatoria por una viriasis y le ha relevado el canterano Carlos de Roa.

En el Elche, Eder Sarabia también hace cuatro cambios y apuesta en su zaga de tres centrales por el hispanomaliense Buba Sangaré y el francés Léo Pétrot, en detrimento de Víctor Chust y Pedro Bigas; el carrilero Héctor Fort en lugar de Tete Morente; y el delantero Diangana en el sitio del uruguayo Álvaro Rodríguez. Rafa Mir, con molestias una jornada más, no está finalmente entre los inscritos.

PUBLICIDAD

El Betis sale con Valles; Bellerín, Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

El Elche juega de inicio con Dituro; Sangaré, Affengruber, Pétrot; Héctor Fort, Febas, Aguado, Villar, Germán Valera; Diangana y André Silva. EFE

PUBLICIDAD