El Supremo confirma la pena a 22 años de cárcel a la mujer que mató a la presidenta de su comunidad de vecinos

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a 22 años de prisión impuesta a la mujer que acabó el 27 de febrero de 2023 con la vida de la presidenta de su comunidad de vecinos de su bloque, a quien quemó su cadáver y lo arrojó a una escombrera en Toledo.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Sala de lo Penal desestima de forma íntegra el recurso de casación interpuesto por la condenada contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que confirmó la condena a la mujer a 20 años por un delito de asesinato, a un año y nueve meses por un delito de falsedad en documento mercantil, y a cuatro meses por profanación del cadáver.

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La recurrente argumentó en su recurso que fue condenada "sin prueba directa de la muerte ni acreditación suficiente del dolo homicida" basándose, según la sentencia, en "una serie de indicios que no reúnen los requisitos exigidos" para "desvirtuar la presunción de inocencia", algo que los magistrados descartan.

En el juicio, la mujer manifestó que la víctima se cayó en su piso y se dio un golpe en la cabeza, reconociendo que la soltó cuando fue a levantarla al llenarse las manos de sangre y que quemó el cuerpo dentro de la misma maleta con la que la trasladó a su pueblo de Toledo.

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El fiscal solicitaba 13 años de cárcel por un delito de homicidio y profanación de cadáver mientras que la familia elevó la petición a 28 años de prisión al considerar que el crimen se encuadraba en un asesinato al ser premeditado.

Sobre el día de los hechos, la condenada narró que acudió sobre las diez de la mañana a su piso para terminar la mudanza y quedó con la víctima para aclarar el tema de los impagos. "Venía detrás mío y en un momento se cayó dentro del baño y se dio contra el suelo. La quise levantar pero las manos se me llenaron de sangre y la solté y se volvió a golpear. No sé qué me pasó", relató al tribunal.

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Tras ello, metió el cuerpo en la maleta y bajó a comprar lejía porque había mucha sangre, indicando que no llamó a una ambulancia al no saber explicar qué había pasado. Además, confesó que quemó el cuerpo dentro de la maleta porque no quería verlo.

En la prueba pericial, las forenses descartaron que la acusada sufriera algún tipo de trastorno mental o de personalidad, definiendo a la mujer condenada como una persona "controlada, hostil, fría, distante, egocéntrica e intransigente".

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