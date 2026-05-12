Bernabé Zapata cuelga la raqueta tras perder con el paraguayo Vallejo

Valencia, 12 may (EFE).- El tenista valenciano Bernabé Zapata puso fin a su carrera profesional tras perder en la primera ronda de la Copa Faulconbridge, torneo Challenger ATP 175 que se disputa esta semana en Valencia, ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por un doble 6-1.

A sus 29 años, el tenista español anunció el pasado mes de diciembre su decisión, por problemas de salud mental, de disputar su último torneo en su tierra poniendo fin a ocho años como profesional, en los que alcanzó su mejor clasificación en el ránking ATP en el año 2023 al ocupar el puesto 37 tras alcanzar los octavos de final del Masters de Madrid.

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En un comunicado en sus redes sociales el jugador explicó los motivos de su decisión: "Siento y sé que sigo siendo joven, pero después de toda una vida jugando ya no estoy dispuesto a seguir haciendo el sacrificio que se requiere para ser un jugador de élite. No tengo el mismo hambre ni tampoco la motivación que necesita un jugador para superarse día a día".

Desde entonces, el tenista solo ha jugado un partido este año en la primera ronda de clasificación de clasificación del torneo ATP250 de Montpellier, en el que fue derrotado con claridad en dos sets por el francés Ugo Blanchet.

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En sus 97 partidos ATP ha ganado 35 y ha perdido 62 y sus mejores resultados fueron las semifinales de los ATP500 de Río de Janeiro y Buenos Aires, y unos octavos de final en Roland Garros. Además, cuenta en su palmarés con cuatro títulos ATP Challenger.

El jugador debutó como profesional en 2018 en el torneo de Ginebra, en el que obtuvo su primer triunfo al superar al alemán Florien Mayer, mientras que en 2020 ganó su primer torneo en Italia al superar en la final a un jovencísimo Carlos Alcaraz en el Challenger de Cordenons.

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Un año después ganó los Challenger de Heilbronn (Alemania) y Poznan (Polonia) y disputó sus primeros partidos de Grand Slam al clasificarse para el cuadro final de Roland Garros y Wimbledon y en 2022 repitió en la tierra de París donde se convirtió en el primer tenista español en alcanzar la cuarta ronda desde la fase previa de clasificación, tras superar en un maratoniano partido al estadounidense John Isner en cinco sets. Ese año ganaría su último título en el Challenger de Meerbusch (Alemania).

En el año 2023 debutó con el equipo español de Copa Davis en la fase de grupos disputada en Valencia en la eliminatoria ante la República Checa, con una derrota ante Tomas Machac; mientras que ante Corea del Sur logró la victoria frente a Seong-Chan Hong, en su segundo y último partido con el equipo español.

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Un mal comienzo de año en 2024, que le restaron puntos tras caer en primeras rondas le llevaron de nuevo más allá del top100 en el mes de febrero y del top250 en septiembre de ese mismo año

En mayo de 2025 fue protagonista de una campaña en redes sociales promovida por aficionados al tenis, tras no ser invitado por el Masters de Madrid ni siquiera para jugar la fase previa, con el hashtag: '#justiciaparaZapata', que el propio tenista acabó reivindicando al firmar de esta forma en cámara tras ganar en los octavos de final del Challenger de Estoril. En diciembre anunciaría su adiós al tenis que se ha producido este martes ante los suyos. EFE

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