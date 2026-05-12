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Florentino Pérez, sobre el caso Negreira: "Estamos haciendo un dossier de 500 páginas"

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Madrid, 12 may (EFE).- El presidente del Real Madrid Florentino Pérez anunció que el Real Madrid presentará ante la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el caso Negreira para denunciar lo que definió como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

"Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", explicó.

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Habló de sus relaciones con la UEFA: "Yo luché, primero con la Superliga, ganamos en el TJUE y luego hemos ido a la UEFA a negociar, y estamos negociando porque es bueno, el fútbol gratis. Todas esas cosas que vamos consiguiendo son para el bien del fútbol".

"Los socios del Madrid están conmigo contra los árbitros de Negreira. El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada", incidió.

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La rueda de prensa se produjo después de una reunión de la Junta Directiva del club blanco en la que se acordó la convocatoria de elecciones, y Pérez anunció que volverá a presentarse junto con su equipo actual.

"Solo he ganado siete Champions y siete Ligas, que podía haber ganado 14, pero las otras me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. No me puedo callar", terminó. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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