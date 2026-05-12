Florentino Pérez anuncia que mandará a la UEFA un dossier por el 'Caso Negreira'

Madrid, 12 may (EFE).- Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció este martes en rueda de prensa que mandará a la UEFA un dossier de 600 páginas sobre el 'Caso Negreira' del que aseguró que la institución presidida por Alexander Ceferin "meterá mano".

El máximo mandatario del conjunto blanco explicó que "no puede ser" que esté bajo sospecha "una corrupción pagada durante 20 años" y calificó el caso de los supuestos pagos del Barcelona a los árbitros como "el más grande de corrupción" de la historia del fútbol.

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"Los socios del Madrid están conmigo, en mi guerra contra Negreira y demás. No solo sale perjudicado el Madrid, salen otros equipos. El Barça siempre sale beneficiado. La UEFA meterá mano en este asunto, que la va a meter. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años", señaló.

Además, indicó que esperará "a ver qué pasa" en el proceso penal que todavía está en marcha y emplazó a la prensa a esperar una futura resolución deportiva por parte de la UEFA.

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"La UEFA nos ha admitido que mandemos todo el dossier. No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. He venido a luchar. No me puedo callar por eso. No hay precedente en el fútbol mundial, dice el presidente del CTA (Comité técnico de árbitros) que lo tenemos que olvidar. Pero cómo lo vamos a olvidar...", comentó.

El denominado 'caso Negreira' investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él. La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros. EFE

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