Laura ha perdido la vista, pero sigue viviendo el fútbol con el oído y el corazón

Marc Fraile Baudy

Madrid, 12 may (EFE).- Cada fin de semana, los aficionados que van al estadio a animar a su equipo siguen el balón con la mirada, esperando que acabe en la portería contraria. En la primera fila del estadio Metropolitano hay una seguidora que vive los partidos del Atlético de Madrid de manera distinta, agarrada con fuerza a su radio analógica para no perderse el relato del partido, porque es ciega.

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Laura Cuervo Núñez (Madrid, 1973) cuenta que era rojiblanca antes de nacer, cuando su madre iba al estadio estando embarazada. De pequeña su padre la llevaba a ver todos los partidos, en una época en la que no era común ver a niñas en el estadio.

“Lo normal era ver a los padres con sus hijos, pero no con las hijas. No era como ahora, que las mujeres van al fútbol y juegan al fútbol”, rememora a EFE con una sonrisa.

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Apasionada del deporte, a los doce años empezó a practicar el balonmano, pero su afición se complicó en la adolescencia cuando comenzó a no ver el balón ni su trayectoria por un problema genético: “Entonces no se conocía mi enfermedad y me decían que tenía el nervio óptico dañado, nada más, pero yo sabía que algo pasaba porque no veía bien”.

Laura siguió perdiendo la vista y a los 18 años, después de muchas citas médicas, le diagnosticaron retinosis pigmentaria. Acabó ciega a los 25 años y desde entonces no ve las caras ni el fútbol: sólo ve la luz.

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Ahora, con 52 años y, a pesar de no ver, hace una vida normal: va al estadio, al teatro, al cine y usa un 'smartphone'. Subraya que si uno deja de hacer estas actividades, se encierra en casa. “Nosotros somos ciegos, no somos sordos. Oigo el fútbol, oigo el teatro y oigo todo lo demás. Yo he querido seguir viviendo", asegura.

A diferencia de las personas ciegas de nacimiento, Laura ha visto todo: el mar, el cielo, los animales, el fútbol, y se acuerda del antiguo estadio Vicente Calderón. Cuando le preguntan por qué sigue yendo al fútbol, contesta: “El Atleti es mi pasión desde pequeña y, como ya he visto fútbol, no hace falta que me lo expliquen, con un poquito que me retransmita ya sé todo”.

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La gente se sorprende al ver el aparato en su mano y cuando se da cuenta de que es ciega se pregunta: "Si tú no ves, ¿para qué vas al fútbol?”. Pero quedan confundidos cuando gira la cabeza como si estuviese siguiendo a los jugadores, porque imagina el campo que vio de pequeña mientras escucha el relato.

Y tiene una ventaja: sabe por qué pita el árbitro. “Me escuchan diciendo: ‘¡ha sido falta!’, porque me lo está diciendo la radio”, cuenta a EFE riendo, y entonces la gente quiere saber lo que opina el locutor.

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Laura no quiere escucharlo en casa, prefiere estar al lado de los jugadores, oliendo el césped: “Entrar al campo y escuchar a los aficionados no tiene precio”. Y no sólo lo vive 90 minutos, sino que va a la previa con su peña, donde comentan la alineación.

Los días de partido fuera de casa va al bar para seguir sintiendo la emoción. Ahí trata de no gritar cuando marcan gol para no hacer 'spoiler', ya que la señal llega antes a su radio que a las televisiones.

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Es realista sobre su condición -“no te voy a engañar, yo quiero ver fútbol”, afirma-, pero es optimista: “Hay que seguir haciendo cosas, aunque uno no vea. Tenemos los demás sentidos y hay que usarlos", dice, aunque añade: “Vivimos en una sociedad que es todo audiovisual”.

Hay una esperanza para Laura: la agencia americana de medicamentos está validando tratamientos para que esa enfermedad considerada intratable pueda pronto contar con una terapia. Esto le permitiría cumplir con su sueño: "Volver a ver a mi Atleti, mi cara y a todos los demás". EFE

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