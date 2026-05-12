Argüello, sobre Vox y la migración: "No hay posturas irreconciliables con nadie"

Madrid, 12 may (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado este martes que "no hay posturas irreconciliables con nadie" al ser preguntado por la relación de la Iglesia con Vox respecto a la regularización extraordinaria de migrantes.

Lo ha hecho en un desayuno de Nueva Economía Forum tras los últimos desencuentros entre la CEE y Vox y en el que ha defendido que el Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios. "Es un asunto mayor que precisa de unas referencias éticas que llamamos dignidad humana y bien común", ha dicho.

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Pero a la hora de regularlo, ha opinado, "el Estado español no puede solo, requiere hacerlo "cuando menos en la Unión Europea", y ha incidido en que hay que analizar las causas del fenómeno migratorio para buscar soluciones porque "lo cierto es que los flujos migratorios suceden".

"No podemos dejar de decir que por las reglas de juego y las situaciones de unos y otros, hay lugares en los que se está diciendo a la gente, sal; y en otros, como el nuestro, se está diciendo a la gente, ven", ha argumentado el presidente de los obispos.

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En este punto, Argüello ha sido crítico con la formación de Santiago Abascal al señalar que hay una reflexión que se hace desde Estados Unidos y "que quizá, aquí, Vox acoge. Es el 'ordo amoris'".

"No es verdad una lectura parcial de que la caridad bien entendida comienza con uno mismo, y no es legítimo hacer trampas por el pan de los hijos. En el movimiento MAGA hay una lectura del 'ordo amoris' para poder decir America First o prioridad nacional", ha aseverado.

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No obstante, el arzobispo de Valladolid ha destacado la "disponibilidad" de la Iglesia para dialogar con todos los partidos políticos.

"Posturas irreconciliables yo creo que, en principio, no hay con nadie. No quiero decir con esto que todas las ideas den igual, no. Pero siempre es preciso escucharnos y dialogar", ha apostillado el prelado al referirse a Vox. EFE

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