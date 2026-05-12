Espana agencias

Argüello, sobre Vox y la migración: "No hay posturas irreconciliables con nadie"

Guardar
Google icon

Madrid, 12 may (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado este martes que "no hay posturas irreconciliables con nadie" al ser preguntado por la relación de la Iglesia con Vox respecto a la regularización extraordinaria de migrantes.

Lo ha hecho en un desayuno de Nueva Economía Forum tras los últimos desencuentros entre la CEE y Vox y en el que ha defendido que el Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios. "Es un asunto mayor que precisa de unas referencias éticas que llamamos dignidad humana y bien común", ha dicho.

PUBLICIDAD

Pero a la hora de regularlo, ha opinado, "el Estado español no puede solo, requiere hacerlo "cuando menos en la Unión Europea", y ha incidido en que hay que analizar las causas del fenómeno migratorio para buscar soluciones porque "lo cierto es que los flujos migratorios suceden".

"No podemos dejar de decir que por las reglas de juego y las situaciones de unos y otros, hay lugares en los que se está diciendo a la gente, sal; y en otros, como el nuestro, se está diciendo a la gente, ven", ha argumentado el presidente de los obispos.

PUBLICIDAD

En este punto, Argüello ha sido crítico con la formación de Santiago Abascal al señalar que hay una reflexión que se hace desde Estados Unidos y "que quizá, aquí, Vox acoge. Es el 'ordo amoris'".

"No es verdad una lectura parcial de que la caridad bien entendida comienza con uno mismo, y no es legítimo hacer trampas por el pan de los hijos. En el movimiento MAGA hay una lectura del 'ordo amoris' para poder decir America First o prioridad nacional", ha aseverado.

No obstante, el arzobispo de Valladolid ha destacado la "disponibilidad" de la Iglesia para dialogar con todos los partidos políticos.

"Posturas irreconciliables yo creo que, en principio, no hay con nadie. No quiero decir con esto que todas las ideas den igual, no. Pero siempre es preciso escucharnos y dialogar", ha apostillado el prelado al referirse a Vox. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Acusado de matar a su mujer embarazada Maialen Mazón, se acoge a su derecho a no declarar

Infobae

Revocan el procesamiento del exjefe de la UDEF y el resto de investigados por narcotráfico

Infobae

El PSOE lleva al Congreso una reforma de la LOREG para incluir a Formentera como circunscripción electoral propia

El PSOE lleva al Congreso una reforma de la LOREG para incluir a Formentera como circunscripción electoral propia

FundéuRAE: “condicionante” no es lo mismo que “condición”

Infobae

Sánchez insiste, tras el final del juicio por corrupción a Ábalos, en que "es el tiempo de la Justicia"

Sánchez insiste, tras el final del juicio por corrupción a Ábalos, en que "es el tiempo de la Justicia"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

El Supremo expulsa del Ejército de Tierra a un oficial que agredió a una soldado de rango inferior por tocarle el brazo

Abogados mutualistas piden una “solución urgente” para poder cobrar su pensión en la Seguridad Social: “En el mejor de los casos llego a 400 euros”

ECONOMÍA

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

Alquiler gratis a cambio de reformar la vivienda: qué dice la ley y cómo funciona

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’