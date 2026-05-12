El Covirán apura sus opciones de salvación ante un Barça que quiere ser segundo

Granada, 12 may (EFE).- El Covirán Granada recibe este miércoles al Barça en un partido clave para ambos en el desenlace de la Liga Endesa, para los andaluces porque podrían descender matemáticamente en caso de derrota y para los culés porque andan en plena pelea por acabar segundos la fase regular.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz llega al partido en su mejor momento de la temporada, ya que viene de sumar en la pista del Casademont Zaragoza el pasado fin de semana su primera victoria del curso como visitante (74-85).

PUBLICIDAD

Además, en casa ha ganado cuatro de los cinco últimos partidos disputados, al superar a MoraBanc Andorra (89-86), Unicaja (83-71), Hiopos Lleida (92-89) y Manresa (92-79) y caer sólo frente al Girona (84-91), por lo que está dispuesto a tratar de dar la sorpresa y sorprender al Barça.

Este buen momento no impide que el equipo granadino se mantenga como colista de la Liga Endesa a tres triunfos de la permanencia, por lo que descenderá matemáticamente en esta jornada si pierde ante el Barça y, además, el San Pablo Burgos gana su partido ante el Unicaja.

PUBLICIDAD

Ruiz mantiene para el choque las bajas por lesión del base francés Mahdy Nguoama, del escolta montenegrino Jovan Kljajic y del ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze.

El Barça llega a Granada eliminado de la Euroliga, por lo que su única preocupación es acabar lo más arriba posible en la clasificación la fase regular para tener buenos cruces y factor cancha a favor en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa.

PUBLICIDAD

Los culés están a un triunfo de la segunda plaza que ocupa el UCAM Murcia, por lo que su objetivo en las cuatro jornadas que restan es desbancar a los pimentoneros de esa plaza.

El equipo dirigido por Xavi Pascual ha ganado sus tres últimos partidos del campeonato doméstico: en Vitoria al Baskonia (92-95) y en casa con claridad ante Gran Canaria (91-69) y San Pablo Burgos (91-76), por lo que está en buena forma.

PUBLICIDAD

El Barça está muy mermado por las bajas en las últimas semanas al no poder contar por diferentes problemas físicos y médicos con el alero estadounidense Will Clyburn, el pívot checo Jan Vesely, el alero serbio Nikola Kusturica, el base checo Tomas Satoransky ni el alero argentino Nico Laprovittola. EFE

jag/cb/cmm

PUBLICIDAD