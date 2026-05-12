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La OMS aprecia "cierta mejoría" en el acceso de la ayuda a Gaza "pero no total"

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Madrid, 12 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha asegurado que hay "cierta mejoría" en el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza "pero no hay acceso total" al explicar que tendrían que estar atravesando la frontera unos 600 camiones y no están pasando.

Tedros, en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa para evaluar la situación del hantavirus, ha insistido en que "probablemente" haya una mejora en lo que tiene que ver con las evacuaciones de carácter médico pero, por ejemplo, el envío de fármacos no está llegando como debería.

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Otro problema que ha mencionado el director general es que cuando aumenta el número de camiones con destino a Gaza, algunos llevan material y productos para vender y los gazatíes "no pueden pagarlo", por lo tanto, hay que reforzar el envío de ayuda humanitaria de manera específica.

Y también la OMS, ha dicho, está priorizando la rehabilitación de las infraestructuras sanitarias porque "los hospitales han desaparecido" dado el nivel de destrucción que ha causado la guerra.

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Sánchez, por su parte, ha subrayado que es el momento de que se cumpla el derecho internacional y de dar "un horizonte político" a Palestina, esto pasa, según el presidente, por el reconocimiento del Estado de Palestina, que tiene "todo el derecho a existir" como lo tiene Israel. EFE

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