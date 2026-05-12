Sánchez evita polemizar con Clavijo ante sus críticas por la crisis del hantavirus

Madrid, 12 may (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este martes polemizar públicamente con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por sus críticas al Ejecutivo ante la crisis del hantavirus, y ha puesto el acento en el ejemplo de solidaridad que considera que ha dado la población de esa comunidad.

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, tras la reunión que han mantenido para analizar todo el operativo relativo al desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius y que concluyó este lunes.

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Al ser preguntado por las críticas a ese operativo por parte de Clavijo (quien se oponía a que el barco fondeara o atracara en Canarias y argumentó la posibilidad de que llegaran a puerto ratones que propagaran el hantavirus) y si considera una deslealtad esa actitud, el presidente del Gobierno ha dicho que no iba a entrar en ningún tipo de polémica institucional.

Ha añadido que él se queda con las palabras del papa León XIV expresando su reconocimiento y admiración a la sociedad canaria, que considera que ha dado un ejemplo de solidaridad y empatía.

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También ha resaltado la actitud de la sociedad española en general, que Sánchez ha explicado que ha seguido el operativo con total tranquilidad y confianza, así como la capacidad que tiene España para afrontar este tipo de situaciones.

"España es de los pocos países en el mundo que en cuestión de horas es capaz de desplegar un operativo para garantizar una respuesta ejemplar y eficaz ante una crisis de emergencia o de salud global como hemos vivido o estamos viviendo en relación con el hantavirus", ha añadido.

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Al plantearle la posibilidad de que tenga una próxima conversación con Clavijo para encauzar la situación, Sánchez ha manifestado que su Ejecutivo está encantado de seguir hablando con una institución tan importante como el Gobierno de Canarias.

Sí ha aprovechado para insistir en que todas las decisiones que ha adoptado el Gobierno se han fundamentado en el rigor científico, y ha puesto en valor la transparencia informativa que ha habido, la lealtad institucional y la cooperación internacional que ha existido. EFE

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