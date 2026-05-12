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El central argentino Sergio Soria, primer fichaje del Servigroup Benidorm

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Benidorm (Alicante), 12 may (EFE).- El Servigroup Benidorm ha incorporado al central argentino Sergio Soria como primer refuerzo para la temporada 2026-2027, en la que el conjunto benidormense afrontará su segunda campaña consecutiva en la Superliga Masculina, según anunció este martes el club.

Soria, de 29 años y 1,98 metros de altura, llega procedente de Ciudad Vóley, equipo con el que fue subcampeón de la Liga de Voleibol Argentina en el último curso tras firmar una destacada temporada.

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Formado en Monteros Vóley, el jugador argentino también ha militado en el Lausanne UC suizo y está considerado uno de los centrales más destacados del voleibol argentino en los últimos años.

El central cuenta en su palmarés con tres títulos de la Liga de Voleibol Argentina, cuatro Copas ACLAV y fue distinguido como mejor central de la temporada 2024-2025.

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El jugador mostró su satisfacción por su llegada al conjunto benidormense y aseguró a los medios del club que afronta esta nueva etapa "con mucha ilusión".

"Estoy muy contento por incorporarme al Servigroup Benidorm y por tener la oportunidad de competir en la Superliga Masculina", afirmó Soria.

Por su parte, el entrenador argentino del equipo benidormense, Matías Guidolin, destacó la experiencia y el rendimiento del central. EFE

pvb sm/cmm

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EFE

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