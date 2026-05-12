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La Católica e Independiente del Valle, a todo o nada por el título de la Supercopa Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 12 may (EFE).- Universidad Católica y el Independiente del Valle saldrán este miércoles a todo o nada por el título de la Supercopa Ecuador con realidades distintas, pues mientras la Católica perdió en las tres recientes fechas de la Liga Pro, el cuadro del Valle ganó y marcó una ventaja de 9 puntos de sus inmediatos perseguidores.

La Católica se ganó el derecho a disputar el título de la Supercopa, tras conquistar el año pasado y en forma histórica su primer título profesional de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano, y el Independiente del Valle como campeón de la Liga Pro 2025.

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El cuadro católico contará nuevamente con el técnico ganador de la Copa Ecuador, el ecuatoriano Diego Martínez; los refuerzos de tres delanteros panameños, José Fajardo, Azarías Londoño y Everardo Rose; y de los venezolanos Rafael Romo y Jhon Chancellor.

La Católica, además de disputar los torneos de la actual temporada, busca consolidar jugadores juveniles formados en sus divisiones menores.

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La fortaleza física y el aporte goleador de los panameños, junto al goleador ecuatoriano Byron Palacios, hacen de la Católica un equipo indescifrable para cualquier sistema defensivo, aunque por la duodécima fecha no le bastó para frenar al Independiente, que le ganó por 2-3.

Por su parte, el Negriazul o los Rayados del Valle, como también le dicen al Independiente, cumple una gran campaña al mando del técnico uruguayo Joaquín Papa, que en todos los partidos rota a la plantilla, lo que le ha alcanzado para sumar 10 triunfos, un empate y sólo dos derrotas en la Liga Pro.

En la actual Libertadores, el Negriazul está en el segundo puesto del Grupo H a falta de dos jornadas para buscar la clasificación a octavos de final del torneo continental.

El Independiente disfruta del gran momento del portero colombiano Aldair Quintana, del defensa argentino Mateo Carabajal, del uruguayo Juan Viacava, del extremo argentino Matías Perelló y el goleador paraguayo Carlos González, complementados por los juveniles del equipo.

El Independiente del Valle procurará ganar el segundo título de la Supercopa Ecuador, pues lo ganó en el año 2022, tras los tres títulos que obtuvo Liga Deportiva Universitaria de Quito, que ganó la primera edición en 2020, la segunda en 2021 y la tercera en 2025.

El partido se disputará en el estadio del Aucas, en el Sur de Quito, denominado Gonzalo Pozo Ripalda, desde las 17.00 horas local (22.00 GMT). EFE

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