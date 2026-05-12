Jódar: "Me he adaptado muy bien, sabido gestionar las emociones y los partidos"

Roma, 12 may (EFE).- El tenista español Rafa Jódar afirmó este martes, tras clasificarse a los segundos cuartos de final de su carrera en Masters 1000, que está "muy emocionado", que trata de afrontar cada partido "con la mejor mentalidad posible" y que está adaptándose y sabiendo gestionar las emociones "muy bien".

"Creo que me he adaptado muy bien, sabido gestionar muy bien las emociones y los partidos. Hoy era un partido muy complicado, Learner (Tien) es un jugador que hace las cosas muy bien", afirmó en zona mixta tras su victoria.

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"Para mí este año todo es nuevo. Todos los torneos, los jugadores... me estoy acostumbrando. Pero creo que voy a tomar este año como un año de aprendizaje, porque creo que puedo aprender muchas cosas si soy inteligente, si analizo los partidos y si soy consciente de lo que sucede alrededor del torneo", agregó.

El madrileño, que ganó con contundencia ante una de las jóvenes promesas del circuito, el estadounidense Learner Tien, subrayó que esta "muy emocionado" por cómo va el torneo.

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"Sólo trato de aprender de estos encuentros. Creo que estoy haciendo dos torneos bastante buenos, tanto el anterior (Madrid) como este. Pero si no afrontas el siguiente partido con la mentalidad adecuada, de nada sirve haber ganado muchos partidos en los torneos anteriores", recalcó.

El joven de 19 años, número 34 en el 'ranking', valoró que está apoyándose mucho en su familia, sobre todo en su padre, que está presente en Roma ayudándole.

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"La verdad que es un una alegría tremenda. Muy agradecido por todas las personas que me apoyan desde que yo era muy pequeño y que confiaron también en mí. Y nada, disfrutando mucho del proceso y con la gente cercana a mí", mantuvo.

Jódar valoró que el próximo partido, en el que se enfrentará al italiano Luciano Darderi o al alemán Alexander Zverev, reciente finalista en Madrid, será contra un rival "muy duro", pero que su objetivo es, sobre todo, "disfrutar en la pista": "Porque no todos los días se juega unos cuartos de final en un Masters 1000".

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El español es una de las grandes revelaciones del torneo y una de las jóvenes sensaciones del tenis actual debido a su meteórico ascenso: en dos años pasó de ocupar el puesto 1.771 del mundo al 34. EFE

(foto)

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