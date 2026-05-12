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España fija el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Gómez Ulla

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Madrid, 12 may (EFE).- España ha fijado el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Hospital Gómez Ulla por el hantavirus, según el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque su situación será reevaluada a los 28 días. EFE

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