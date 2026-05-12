El PP acusa a Bolaños en el Senado de "asfixiar a la justicia" desde el poder

Madrid, 12 may (EFE).- El senador del Partido Popular, Juan José Sanz Vitorio, ha acusado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de usar el poder para "asfixiar a la justicia" con sus opiniones sobre decisiones judiciales, que "enmascara" en la libertad de expresión.

"Usted desde el poder trata de asfixiar a la justicia, eso sí, enmascarado en un supuesto incuestionable derecho a la libertad de expresión", ha afirmado el senador popular en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

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Sanz Vitorio le ha preguntado al ministro si la "interferencia verbal directa" y la "presión en privado" son "límites" que un ministro de Justicia no debe sobrepasar y le ha espetado que la separación de poderes "no es una opción ideológica", sino "una condición absolutamente imprescindible en una democracia liberal".

Así, según él, mientras Bolaños "tiene derecho a opinar sobre lo que quiera", es una cuestión "discutible" que manifieste su opinión para hablar de "instrucciones que no le agradan" o "sentencias que no le parecen adecuadas".

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Si esto se asumiera, ha añadido Sanz Vitorio, llevaría a pensar que Bolaños es "un personaje despreciable por sectario y servil", ya que solo opina cuando se trata del PSOE o de los familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su turno de respuesta, Bolaños ha manifestado que el decir que no tiene derecho a opinar es vulnerar sus derechos fundamentales.

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El ministro de Justicia ha asegurado que "tiene derecho a opinar y a emitir su opinión", y, según ha declarado, lo dice el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y "todos los órganos que tienen que opinar sobre esto".

Bolaños ha acusado al PP de "cabalgar a lomos del bulo y del último embustero que pase por ahí" y de ser "patéticos" al "difundir una información claramente falsa que intenta confundir", refiriéndose a las acusaciones de Víctor de Aldama -acusado en el caso Koldo- de soborno, que provocaron una demanda del ministro.

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Bolaños ha sostenido que esta pregunta del PP le ha permitido ratificar "palabra por palabra" su demanda judicial contra Aldama. EFE

(foto) (vídeo)

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