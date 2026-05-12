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El Gobierno dice que cuando llegó el crucero no había pacientes positivos ni con síntomas

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Madrid, 12 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que desde que empezó la crisis por el brote de hantavirus en el barco MV Hondius el Gobierno ha dado información "absolutamente transparente" de toda la situación epidemiológica de todos los pasajeros, y que cuando llego el buque no había ningún positivo, ni ninguna persona que tuviera síntomas.

"Y cuando hablo de síntomas, no solamente hablo de síntomas respiratorios ni siquiera cuando les tomamos la temperatura en el buque una vez atracado. Una vez fondeado este buque, no había ni una sola persona que tuviera fiebre", ha asegurado la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Son declaraciones de Mónica García después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya acusado al Gobierno de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, a pesar de que lo sabía "desde el minuto uno".

Clavijo ha señalado que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre "por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados".

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La ministra ha incidido en las "medidas de seguridad extra" que ha tenido el Gobierno respecto a las personas del buque y a las que han participado en el operativo, y ha asegurado que se han considerado "que todos podían ser posibles casos", con lo cual -ha advertido- "no ha lugar a las especulaciones y no ha lugar a las acusaciones".

Se actuó, ha insistido, según los protocolos epidemiológicos marcados por el OMS y por el ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, siglas en inglés) y las pruebas que se hicieron en Cabo Verde han sido evaluadas y trasladadas por la organización mundial, según ha explicado.

Y esos protocolos, como ha remarcado, apuntaban a que cuando llegaran las personas se les iba a hacer una encuesta epidemiológica con síntomas y después que cada uno de los países, una vez repatriados sus ciudadanos, iban a seguir el protocolo.

"Yo he de decir que una PCR de estas características no es una PCR para el coronavirus. Son unas pruebas muy específicas", ha comentado la ministra, quien ha explicado que en España solo se hacen en el Centro Nacional de Microbiología que está en Majadahonda (Madrid). "No es una prueba que se haga rutinariamente ni muchísimo menos", ha apostillado.

En la transparencia de los datos ha insistido García, quien ha insistido en que no se va a meter ni en "el ruido político, ni en nada que no tenga que ver con lo que ha supuesto el operativo y el trabajo" que se está haciendo.

"Cada uno se retrata con sus actos y con sus declaraciones. Hemos actuado con todo el rigor científico, con toda la colaboración y toda la cooperación", ha concluido García quien ha cifrado el número de casos positivos en diez.

Son los ocho que ya se conocían del buque, más una mujer francesa, que está ahora con síntomas y los empezó durante el vuelo y que está ingresada en un hospital francés, y uno de los españoles que está en el Hospital Gómez Ulla, que ha dado positivo y tiene síntomas leves respiratorios.

Sobre otro ciudadano de Estados Unidos, según ha señalado, ha habido desinformaciones, porque se le hicieron en Cabo Verde dos análisis, el primero fue no concluyente positivo y otro negativo, y luego que ahora se le ha vuelto a repetir y ha vuelto a ser negativo.

"Esa persona ha sido considerada desde Cabo Verde negativa por las dos pruebas que tenía, con lo cual llego al puerto de Granadilla, siendo considerada por la OMS y por el ECDC como negativa", ha concluido. EFE

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