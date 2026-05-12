Montero califica de "muerte en acto de servicio" el fallecimiento de dos guardias civiles

Sevilla, 12 may (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha calificado este martes de "muerte en acto de servicio" el fallecimiento de dos guardias civiles el pasado viernes mientras perseguían una narcolancha frente a las costas de Huelva.

La líder socialista, en declaraciones a EFE, ha negado que crea que se trató de un accidente laboral y ha subrayado que ella no es la persona "que tiene que calificar" las circunstancias de esos fallecimientos.

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"Parece que fue un choque de dos embarcaciones de la propia Guardia Civil, lo cual lo diferencia del asesinato de Barbate (en referencia a la muerte de dos agentes en 2024 en una operación contra el narco), donde la lancha se volvió para rematar a los agentes", ha explicado Montero.

Para la socialista, comparar ambos accidentes es "lamentable" y ha pedido esperar a que la investigación arroje luz sobre la muerte de los dos agentes en Huelva antes de "etiquetar las desgracias".

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Montero ha reivindicado que el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo "considerable por dignificar las condiciones de la Guardia Civil y la Policía, incrementando en 3.500 los efectivos y con un aumento salarial superior al 30por ciento".

Las principales asociaciones de la Guardia Civil han arremetido hoy contra la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía por sus palabras en el debate electoral de anoche en las que, según las asociaciones, se refirió a la muerte de dos guardias civiles el viernes en Huelva como un "accidente laboral".

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Al inicio del debate electoral de las elecciones de Andalucía en Canal Sur, Montero trasladó sus condolencias a las familias de los dos guardias civiles fallecidos y, a renglón seguido, aseguró: "Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Y todos nos tenemos que aliar contra esa lacra de accidentes laborales". EFE