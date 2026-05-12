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El Gobierno de Andalucía exige a Montero que pida perdón a la Guardia Civil

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Cádiz, 12 may (EFE).- El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y cabeza de lista del PP por Cádiz, Antonio Sanz, ha exigido a la candidata socialista, María Jesús Montero, que pida perdón por calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en una operación en la costa de Huelva.

Sanz, que ha acusado este martes al Gobierno central de haber "perdido el control" en la lucha contra el narcotráfico en un acto electoral, ha calificado de "vergüenza" y de "falta de respeto" las declaraciones de Montero durante el debate de anoche en Canal Sur y ha reclamado más medios para la Guardia Civil y la Policía Nacional, además del reconocimiento efectivo de ambas profesiones como actividades de riesgo.

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El dirigente popular ha asegurado que el narcotráfico "ya no es una cuestión solo del Campo de Gibraltar" y ha advertido de que este fenómeno se ha extendido "desde Níjar, en Almería, hasta las costas de Huelva".

Asimismo, ha reclamado la creación de una unidad especial de lucha contra el narcotráfico y ha criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber suprimido, según ha dicho, recursos específicos contra estas redes criminales.

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Sanz también ha enmarcado los comicios andaluces del próximo 17 de mayo en una elección entre "volver al pasado" con el PSOE o "seguir avanzando" con el Gobierno de Juanma Moreno, al tiempo que ha defendido la gestión sanitaria del Ejecutivo andaluz. EFE

pec/bfv/oli

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EFE

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