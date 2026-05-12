Espana agencias

El juez mantiene imputado a Koldo García en el caso de las mascarillas de la Audiencia

Guardar
Google icon

Madrid, 12 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado archivar para el exasesor ministerial Koldo García la investigación sobre contratos de material sanitario en las islas Baleares y Canarias, y ha acordado mantener su citación para que declare este jueves en el marco de esta causa.

El magistrado ha dictado un auto este martes en el que desestima los argumentos esgrimidos por la defensa del exasesor ministerial, que denunció estar sufriendo una "doble persecución simultánea prohibida" al haber sido ya juzgado por el Tribunal Supremo.

PUBLICIDAD

Rechaza Ismael Moreno que Koldo García haya sido juzgado por los mismos hechos que él investiga, y recuerda que cuando el magistrado del Supremo delimitó el procedimiento, en ningún momento hizo mención a los contratos adjudicados por las administraciones de las comunidades de Canarias y Baleares, que se mantuvieron en la Audiencia Nacional.

Koldo García, como el exministro José Luis Ábalos, se encuentra en prisión provisional a la espera de sentencia tras haber sido ambos juzgados en el Tribunal Supremo junto al empresario Víctor de Aldama por el presunto amaño de contratos de mascarillas a dos entes dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La explosión de una bombona de butano obliga a evacuar un edificio de pisos en Barcelona

Infobae

Las agencias de viajes canarias operan con "máxima normalidad" tras la crisis del Hondius

Infobae

Chaves cree ofensivo que Moreno utilice el accidente de los guardias civiles en la campaña

Infobae

El Gobierno no tiene datos sobre la ausencia de investigación de crímenes del franquismo

Infobae

El Gobierno dice que cuando llegó el crucero no había pacientes positivos ni con síntomas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

ECONOMÍA

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

La inflación no frena el ocio en bares y restaurantes: tres de cada cuatro jóvenes siguen saliendo igual o más que hace un año

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Salir a fumar en tu horario laboral es totalmente legal, pero no cuenta como tiempo trabajado”

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’