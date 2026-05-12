El juez mantiene imputado a Koldo García en el caso de las mascarillas de la Audiencia

Madrid, 12 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado archivar para el exasesor ministerial Koldo García la investigación sobre contratos de material sanitario en las islas Baleares y Canarias, y ha acordado mantener su citación para que declare este jueves en el marco de esta causa.

El magistrado ha dictado un auto este martes en el que desestima los argumentos esgrimidos por la defensa del exasesor ministerial, que denunció estar sufriendo una "doble persecución simultánea prohibida" al haber sido ya juzgado por el Tribunal Supremo.

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Rechaza Ismael Moreno que Koldo García haya sido juzgado por los mismos hechos que él investiga, y recuerda que cuando el magistrado del Supremo delimitó el procedimiento, en ningún momento hizo mención a los contratos adjudicados por las administraciones de las comunidades de Canarias y Baleares, que se mantuvieron en la Audiencia Nacional.

Koldo García, como el exministro José Luis Ábalos, se encuentra en prisión provisional a la espera de sentencia tras haber sido ambos juzgados en el Tribunal Supremo junto al empresario Víctor de Aldama por el presunto amaño de contratos de mascarillas a dos entes dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones. EFE

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