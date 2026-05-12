Los agresores a un hombre con camiseta antifascista reconocen los hechos pero no el motivo

Granada, 12 may (EFE).- Los dos acusados de agredir a un hombre en la madrugada de este domingo en Granada, víctima que habría recibido golpes por llevar una camiseta con lemas antifascistas, han reconocido ser los autores de esa paliza pero han negado que el motivo fuera ideológico.

Según han informado a EFE fuentes del caso, se trata de dos hombres, frente a las acusaciones de una agresión grupal, que han comparecido en sede judicial de manera voluntaria para reconocer su autoría de los hechos.

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Aunque sí han manifestado que golpearon a la víctima, el trabajador de un bar que en ese momento llevaba una camiseta con el lema 'Antifascist Bitches', han negado que el suceso esté relacionado con motivos ideológicos.

Se ha tratado de una comparecencia voluntaria de los implicados.

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El suceso tuvo lugar en la madrugada de este domingo cuando la víctima salía de un bar ubicado en la céntrica calle San Matías de Granada en el que trabaja los fines de semana.

Su pareja ha explicado que la víctima lucía en su ropa un lema antifascista y fue atacado por un grupo de siete hombres de entre unos 25 y 30 años que le preguntaron si "estaba orgulloso de la camiseta" y le dijeron que "tendría que arder", tras lo que le propinaron una paliza.

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La víctima, que quedó inconsciente, fue evacuado al hospital de Traumatología y ha recibido el apoyo de sus compañeros del CEIP Gómez Moreno del Albaicín, donde también trabaja como cocinero, y que convocaron este lunes una protesta secundada por vecinos y organizaciones. EFE

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